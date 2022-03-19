عاجل.. بولندا تقترح فرض «حظر شامل» على التجارة مع روسيا

تقدمت بولندا، بمشروع قرار إلى الاتحاد الأوروبي، لدراسة فرض حظر شامل على التجارة مع روسيا، وفقا لما نشره موقع قناة «سكاي نيوز عربية» في نبأ عاجل منذ قليل.

موسكو تحذر من الحرب الاقتصادية

وتأتي مساعي بولندا الأخيرة في الوقت، الذي حذرت فيه موسكو أوروبا من محاولات الحرب الاقتصادية الشاملة، مشيرة إلى أن تلك الخطوة ضد روسيا سيكون لها عواقب وخيمة لا يمكن التراجع عنها، وفقا لوكالة «روسيا اليوم».

وكانت روسيا قد شنت عملية عسكرية على أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبرايرا الماضي، وهو ماأغضب أوروبا وأمريكا واللذان يسعيان إلى فرض مزيد من العقوبات ضد روسيا، التى ترى أنها تدافع عن حدودها وأمنها القوميين.