زيارة مفاجئة لوزيرة التجارة إلى مجمع الصناعات الصغيرة بالغردقة 

أجرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة زيارة مفاجئة لمجمع الصناعات الصغيرة بمدينة الغردقة، وذلك فى إطار زيارتها للمدينة صباح اليوم للمشاركة فى فعاليات المنتدى البرلمانى الثانى للهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، ورافق الوزيرة خلال الزيارة النائب محمد كمال مرعى رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، وحاتم العشرى مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي.

الوزيرة تتفقد الوحدات الانتاجية بالمجمع

وتفقدت الوزيرة عدد من الوحدات الانتاجية بالمجمع والذى يقع على مساحة 40 فدانا ، ويضم 218 وحدة صناعية صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر، ويشمل قطاعات صناعية غذائية وهندسية وكيماوية ومواد بناء ديكورية ومفروشات وملابس جاهزة، كما يضم المجمع مسجد وبنك ومطاعم وكافتيريات ومبنى إداري ومبنى ومعارض.

جامع تبحث تحديات تواجه المستثمرين

وتابعت الوزيرة خلال جولتها بالمجمع حركة الإنتاج بالوحدات التى بدأت الانتاج الفعلي، واستمعت لبعض التحديات التى تواجه المستثمرين سواء فيما يتعلق باستكمال إجراءات التخصيص وتوافر مستلزمات الانتاج والقدرة على التصدير.