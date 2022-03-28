حظك اليوم برج السرطان الاثنين 28-3-2022 عاطفيا ومهنيا

يتميز مولود برج السرطان، أنه شخص هادئ بطبعة، يحاول كثير أن يسيطر على غضبه، يكره أن يتعرض للاستفزاز من جانب الآخرين، يرى أن العصبية والغضب والانفعال نوع من أنواع الضعف، وهو يرفض أن يراه الآخرون ضعيفا.

ومن عيوب مولود برج السرطان، أنه لا يثق على الإطلاق في الآخرين، ودائما الشك في المحيطين به، لهذا من الصعب أن تجد له الكثير من الأصدقاء، سواء في محيط العمل أو في المحيط الأسري، كما أنه يسعى لتحليل شخصيات المحيطين به قبل أن يفكر جديا بمنحهم ثقته.

حظك اليوم مولود برج السرطان مهنيا

تؤكد لك خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، أنك لديك اليوم فرصة كبيرة لتحقيق الكثير من المكاسب والأرباح المالية، وذلك نظرا لوجود القمر في منزل المدخرات، لهذا يجب أن ترتب أهدافك المالية حسب الأهمية والأولوية لكل هدف، وأن ترتب مشروعات جيدة، وأن تحسن التفكير في خطواتك المهنية، وذلك لأن اليوم ستكون فرصتك الحقيقة لتنمية أموالك أو أعمالك، وفق حظك اليوم.

حظك اليوم مولود برج السرطان عاطفيا

تؤكد لك خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، أن الأفلاك ما زالت تدعمك مولود برج السرطان على الصعيد العاطفي اليوم، لهذا يجب أن تواصل التقرب بلطف ممن تحب، وأن تكون لبقا وجذابا في أحاديث معه، وأن تتعامل معه أيضا بود ولطف ومحبة، لأن هذه الخطوات جميعا سوف تزيد من حدة التواصل فيما بينكم، وتزيد من قوة المشاعر الطيبة معه.