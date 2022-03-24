حظك اليوم برج السرطان الخميس 24-3-2022 عاطفيا ومهنيا

يُعرف مولود برج السرطان، بطباعه الهادئة، فهو بعيد كل البعض عن العصبية، ومن الصعب استفزازه، كما أنّه يثق في الآخرين بصعوبة وبعد فترات طويلة من معرفتهم، ويحب إنجاز أعماله بشكل هادئ ودون تسرع، كما أنّه منظم في جميع أعماله وحياته العائلية، ورغم كل مميزاته إلا أنّه عنيد في قراراته العائلية، ويرفض مناقشتها مع شريك حياته.

كما يتسم مولود برج السرطان، بقوة الملاحظة وسرعة البديهة، يتحمل أي مسؤولية، ولديه قدرة كبيرة على تحمل الضغوط المحيطة به، ومن السهل السيطرة على انفعالاته.

حظك اليوم مولود برج السرطان مهنيا

تؤكد خبيرة الفلك والأبراج، أنّ مولود برج السرطان يجب أن يواصل العمل لتحقيق الإنجازات، فالقمر موجود اليوم حسب حركة الأفلاك في منزل العمل، ما يمنح المزيد من النشاط والجرأة والقوة، لتنفيذ الواجبات المطلوبة على الصعيدين الاجتماعي والمهني، لهذا يجب أن يركز مولود هذا البرج بشدة، على العناية بحقوقه المالية.

حظك اليوم مولود برج السرطان عاطفيا

أنت اليوم من الناجحين، وتؤكد خبيرة الأبراج عبير فؤاد، أنّ وجود عطارد بمنزل الحظ، يمنحك الجاذبية التي تحتاجها للحديث باستفاضة مع من تُحب، فأنتَ بحاجة لهذه الخطوة من أجل التعبير بشكل واضح وصريح عن مشاعرك تجاه، وهى خطوة جريئة من جانبك تأخرت كثيرا، وذلك وفق حظك اليوم.