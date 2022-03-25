حظك اليوم برج السرطان الجمعة 25-3-2022 عاطفيا ومهنيا.. لا تغامر

كشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، توقعاتها لمولود برج السرطان وحظك اليوم الجمعة الموافق 25 مارس الجاري على كافة المستويات المهنية والعاطفية حيث يحمل هذا اليوم تحذيرات على هذين المستويين، ورغم أن هذا المولود هادئ بطبعة إلا أن نصائح الخبيرة تطالبه بالهدوء بشكل أكبر حتى لا يخسر العمل والشريك في لحظة غضب .

ومن المعروف عن مولود برج السرطان كذلك أنه يثق في الآخرين بصعوبة وبعد فترات طويلة من معرفتهم تبدأ الثقة، ويحب إنجاز أعماله بشكل هادئ ودون تسرع، كما أنّه منظم في جميع أعماله وحياته العائلية، وأخيرا لديه قدرة كبيرة على تحمل الضغوط المحيطة به، ومن السهل السيطرة على انفعالاته.

حظك اليوم مولود برج السرطان مهنيا

تؤكد خبيرة الفلك والأبراج، أنّ مولود برج السرطان أن القمر في مواجهة برجك واليوم ليس مناسبا للتسرع والمغامرة، خذ وقتك وتمهل، حتى لا تخسر فرصك داخل العمل، فربما تحتاج وقتا كافيا للتفكير قبل الحديث أو اتخاذ القرارات.

حظك اليوم مولود برج السرطان عاطفيا

تحذير للمتزوجين من أبناء هذا البرج، فتؤكد خبيرة الأبراج عبير فؤاد، أنه إذا كنت متزوجا كن هادئا مع شريك حياتك مهما شعرت بالغليان، فالفرصة ليست متاحة للنقاش بل التزم الهدوء اليوم.