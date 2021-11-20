‎بتكلفة ٢٠ مليون جنيه.. أحمد أبو هشيمة يتكفل بتوصيل المياه ل١٢ قرية بمحافظة بني سويف بالتعاون مع جمعية الأورمان ضمن مبادرة سقيا الماء

أعلن النائب أحمد أبو هشيمة رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ ونائب رئيس حزب الشعب الجمهوري تكفله بتوصيل مياه الشرب ل١٢ قرية بمحافظة بني سويف بتكلفة تصل ل٢٠ مليون جنيه بالتعاون مع جمعية الأورمان التي أطلقت اليوم مبادرة سقيا الماء بخمس محافظات هي الفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج.

جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقد اليوم بأحد فنادق القاهرة بحضور كل من الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية والدكتور أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، واللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، واللواء عصام سعد محافظ أسيوط، واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، والمهندس حسام القباني رئيس مجلس إدارة جمعية الأورمان، واللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان.

ومن جانبه أبدى النائب أحمد أبو هشيمة خلال كلمته سعادته بالتعاون الدائم مع جمعية الأورمان منذ ما يقرب من عشر سنوات، مؤكدا أن الماء أساس الحياة، ولذلك تم التفكير اليوم في إطلاق مبادرة سقيا الماء، والتي تعد امتداد لمبادرة توصيل المياه لألف منزل بالفيوم عام ٢٠١٢.

وأضاف أبو هشيمة، قائلا:« مشاركة مؤسسة أبو هشيمة الخير للتنمية المجتمعية في مبادرة سقيا الماء بالتعاون مع جمعية الأورمان فخر كبير، والمبادرة تهدف لتوفير مياه شرب نقية للأسر الأكثر احتياجا في خمس محافظات مختلفة، وستقوم مؤسسة أبو هشيمة الخير بتغطية ١٢ قرية بالكامل بمحافظة بني سويف التي أتشرف بتمثيلها في مجلس الشيوخ، وتقع هذه القرى بمركزي بني سويف والواسطه بتكلفة تصل إلى ٢٠ مليون جنيه».

ووجه النائب أحمد أبو هشيمة الشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على كل المشروعات التي تستهدف تطوير الريف المصري وعلى رأسها المشروع القومي حياة كريمة الذي تم تصنيفه كأكبر مشروع إنساني في تاريخ البشرية لخدمة المواطنين.

ومن جانبه أكد اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان أن المبادرة الجديدة اطلق عليها اسم "سقيا الماء .. من الاورمان" وتم التخطيط لها من واقع دور الجمعية الرائد فى تلبية الاحتياجات الأساسية للأسر الاكثر احتياج ومن بينها تلبية الاحتياج لمياه شرب نقية داخل منازل الاسر المستهدفة بالتعاون مع عدد من المؤسسات الاقتصادية الكبرى من خلال مسئوليتها المجتمعية والمتبرعين الداعمين لأنشطة الجمعية.

واشار شعبان الى ان تنفيذ المبادرة سوف يتم بالتنسيق الكامل وتحت اشراف السادة المحافظين ومديريات التضامن الاجتماعى ومديريات الاسكان فى المحافظات الخمس المستهدفة وهى محافظات الفيوم وبنى سويف المنيا سوهاج واسيوط وسوف يتم التنفيذ من خلال فريق عمل الاورمان المنتشر فى المحافظات المستهدفة .

وأشار شعبان إلى أنه وحتى تحقق المبادرة الجديدة أهدافها تم رصد مبلغ 100 مليون جنيه لتنفيذها حيث تم رصد 20 مليون جنيه للتنفيذ فى كل محافظة من المحافظات الخمس وأن إطلاق مبادرة "سقيا الماء .. من الاورمان" يأتي مواكبًا لجهود الجمعية التى بدأتها منذ سنوات فى دعم القرى الأشد احتياجا وإغاثة الأسر الأكثر فقرا بهذه القرى من خلال تنفيذ أنشطة خيرية نوعية منها إعادة إعمار المنازل المتهالكة وتنفيذ وتسليم مشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر فضلا عن توفير مياه الشرب النقية وتوصيلها الى منازل الاسر المستهدفة .