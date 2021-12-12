«حديد عز» تقتنص حصة أبو هشيمة في «المصريين» بـ2.5 مليار جنيه.. رسميًا

أعلنت مجموعة حديد عز، بشكل رسمي استحواذها على حصة رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة في مجموعة حديد المصريين، والتي تبلغ 18%، وجاء ذلك في بيان إفصاح أرسلته إلى إدارة البورصة اليوم عن موافقة مجلس إدارة شركة حديد عز «الدخيلة - الإسكندرية» على شراء إحدى شركات مجموعة عز 18% من حديد المصريين، مقابل قيمة 2.5 مليار جنيه.

ووفقا للبيان قالت عز الدخيلة، إن القيمة العادلة لسهم حديد المصريين، بحسب ما ذكرة المستشار المالي المستقل، تبلغ 1193.9 جنيه، كما يبلغ رأس مال الشركة 762.5 مليون جنيه تُوزع على 7.625 مليون سهم بقيمة اسمية تبلغ 100 جنيه للسهم.

ووفقا لبيان الإفصاح، يمتلك مساهم الأغلبية حصة بنسبة 70% من رأس مال حديد المصريين، في حين يمتلك رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة وشركة أبو هشيمة ستيل لإدارة مصانع الصلب نسبة 30% من الشركة.

وتسعى حديد المصريين في الوقت الحالي لزيادة رأسمالها، حيث قام المساهمون بسداد مبلغ 5.7 مليار جنيه تحت حساب زيادة رأس المال ليصبح هيكل الملكية بعد الانتهاء من زيادة رأس المال 82% لمساهم الأغلبية و18% شركة أبو هشيمة لإدارة مصانع الصلب

شركات مجموعة عز

يذكر أن شركة حديد عز علقت في بيان رسمي للبورصة المصرية، اليوم الأحد، على ما تم تداوله من أنباء الخاصة باتجاه الشركة للاستحواذ على حصة رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، في شركة حديد المصريين والذي أثير مؤخرًا على مواقع السوشيال ميديا.

حديد عز للبورصة

أوضحت شركة حديد عز، في بيانها الرسمي أن استراتيجيتها الساعية للنمو تعمل على إضافة طاقات جديدة لها باستمرار، إما من خلال الاستثمار الذاتي في مشروعات جديدة أو من خلال الاستثمار في شركات قائمة.

وأضافت شركة عز في بيان لـ«البورصة»، أرسل اليوم الأحد، أنه فيما يتعلق باستثماراتها في شركات قائمة، فإنه في حال اتخاذ السلطة المختصة بالشركة وكل الأطراف ذات الصلة قرارًا بشأن أي استثمارات في شركات قائمة فإن الشركة ستفصح عنه في حينه، وفقًا للإجراءات القانونية والقواعد ذات الصلة.

الالتزام بأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

وتابعت شركة عز، هذا سيحدث بعد التقييم المالي والتدقيق القانوني اللازمين لأي استثمار جديد، وإن الشروط الحاكمة في هذه الحالة هي جودة وحداثة الأصول والتقنيات المستخدمة في الشركة محل الاستثمار، وسلامة وكفاءة هيكلها التنظيمي، واحترافية مواردها البشرية.

حديد المصريين

وأشارت الشركة في بيانها، إلى إنها في كل الأحوال تطبق دوما أقصى درجات الالتزام بأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، موضحة أنها تنفذ حاليًا استثمارًا يوشك على الاكتمال يستهدف زيادة طاقتها الإنتاجية من الصلب السائل بما يضمن استمرار إنتاج وتصدير الصلب المسطح.