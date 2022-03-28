مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 28-3-2022 في جميع محافظات مصر

معرفة مواعيد و مواقيت الصلاة، من الأمور الهامة التي يحرص عليها المسلمون بشكل يومي في كل محافظات مصر، وذلك من أجل الحفاظ على أداء الفريضة في مواعدها المحددة.

ومع اقتراب شهر رمضان المبارك يزداد البحث عن مواقيت الصلاة، خاصة لمعرفة موعد اذان المغرب والفجر خلال الشهر الكريم.

وفي إطار الخدمات التي تقدمها جريدة «الوطن» نرصد من خلال السطور التالية، مواعيد ومواقيت الصلاة في كل محافظات الجمهورية، ومواعيد ومواقيت الصلاة في بعض البلدان العربية، اليوم الأثنين الموافق 28 مارس.

مواقيت الصلاة اليوم الاثنين في محافظة القاهرة

- موعد أذان الفجر: الساعة 04:23

- موعد أذان الظهر: الساعة 12:00

- موعد أذان العصر: الساعة 03:30

- موعد أذان المغرب: الساعة 06:11

- موعد أذان العشاء: الساعة 07:29

مواقيت الصلاة اليوم الاثنين في محافظة الإسكندرية

- موعد أذان الفجر: الساعة 04:27

- موعد أذان الظهر: الساعة 12:06

- موعد أذان العصر: الساعة 03:36

- موعد أذان المغرب: الساعة 06:16

- موعد أذان العشاء: الساعة 07:35

مواقيت الصلاة اليوم الاثنين في محافظة الغربية

- موعد أذان الفجر: الساعة 04:23

- موعد أذان الظهر: الساعة 12:01

- موعد أذان العصر: الساعة 03:31

- موعد أذان المغرب: الساعة 06:12

- موعد أذان العشاء: الساعة 07:30

مواقيت الصلاة اليوم الاثنين في محافظة أسيوط

- موعد أذان الفجر: الساعة 04:27

- موعد أذان الظهر: الساعة 12:01

- موعد أذان العصر: عند الساعة 03:29

- موعد أذان المغرب: الساعة 06:10

- موعد أذان العشاء: الساعة 07:26

مواقيت الصلاة اليوم الاثنين في محافظة سوهاج

- موعد أذان الفجر: الساعة 04:25

- موعد أذان الظهر: عند الساعة 11:59

- موعد أذان العصر: الساعة 03:27

- موعد أذان المغرب: الساعة 06:08

- موعد أذان العشاء: الساعة 7:23

مواقيت الصلاة اليوم الاثنين في الدول العربية

مواقيت الصلاة اليوم بالمدينة المنورة:

- موعد أذان الفجر: الساعة 05:00

- موعد أذان الظهر: الساعة 12:27

- أذان العصر: الساعة 03:54

- أذان المغرب: الساعة 06:36

- أذان العشاء: الساعة 08:06

مواقيت الصلاة اليوم الاثنين في أبوظبي

- موعد أذان الفجر: الساعة 05:01

- موعد أذان الظهر: الساعة 12:28

- موعد أذان العصر: الساعة 03:55

- موعد أذان المغرب: الساعة 06:36

- موعد أذان العشاء: الساعة 08:06