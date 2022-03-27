مواقيت الصلاة اليوم الأحد 27-3-2022 في جميع محافظات مصر

مواقيت الصلاة في جميع محافظات مصر من أكثر الأشياء التي يحرص المسلمين على متابعتها بشكل دائم، سواء كان ذلك بغرض الحفاظ على أداء فريضة الصلاة في مواعيدها وتوقيتاتها المحددة، أو بغرض تحديد الأعمال اليومية بناء عليها، ويزداد البحث عنها مع اقتراب شهر رمضان الكريم، الذي يفصلنا عنه أقل من أسبوع.

وحرصًا من جريدة «الوطن» على توفير ما يهتم به القراء والمتابعون ويبحثون عنه، نوضح من خلال هذا التقرير مواقيت الصلاة في كل محافظات مصر، بالإضافة إلى مواعيد الصلاة في بعض البلدان العربية المختلفة اليوم الأحد الموافق 27 مارس، وفق الموقع الرسمي للهيئة العامة للمساحة، والتي جاءت كالتالي:

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

- أذان الفجر: الساعة 04:23

- أذان الظهر: الساعة 12:01

- أذان العصر: الساعة 03:30

- أذان المغرب: الساعة 06:11

- أذان العشاء: الساعة 07:29

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

- أذان الفجر: الساعة 04:27

- أذان الظهر: الساعة 12:06

- أذان العصر: الساعة 03:36

- أذان المغرب: الساعة 06:16

- أذان العشاء: الساعة 07:35

مواقيت الصلاة في محافظة الغربية

أذان الفجر: الساعة 04:23

- أذان الظهر: الساعة 12:01

- أذان العصر: الساعة 03:31

- أذان المغرب: الساعة 06:12

- أذان العشاء: الساعة 07:30

مواقيت الصلاة في محافظة أسيوط

أذان الفجر: الساعة 04:27

- أذان الظهر: الساعة 12:01

- أذان العصر: عند الساعة 03:29

- أذان المغرب: الساعة 06:10

- أذان العشاء: الساعة 07:26

مواقيت الصلاة في محافظة سوهاج

- أذان الفجر: الساعة 04:25

- أذان الظهر: عند الساعة 11:59

- أذان العصر: الساعة 03:27

- أذان المغرب: الساعة 06:08

- أذان العشاء: الساعة 7:23

مواقيت الصلاة اليوم في الدول العربية

وفي السطور التالية نعرض مواعيد الصلاة في بعض المدن العربية:

مواقيت الصلاة في أبوظبي

- أذان الفجر: الساعة 05:01

- أذان الظهر: الساعة 12:28

- أذان العصر: الساعة 03:55

- أذان المغرب: الساعة 06:36

- أذان العشاء: الساعة 08:06

مواقيت الصلاة في المدينة المنورة

- أذان الفجر: الساعة 05:00

- أذان الظهر: الساعة 12:27

- أذان العصر: الساعة 03:54

- أذان المغرب: الساعة 06:36

- أذان العشاء: الساعة 08:06