مواقيت الصلاة اليوم الخميس 24-3-2022 في محافظات مصر

أيام قليلة تفصلنا عن شهر رمضان الكريم من عام 2022، الأمر الذي جعل المسلمين يتابعون مواقيت الصلاة باستمرار وبشكل يومي، حتى يتثنى لهم احتساب عدد ساعات الصيام خلال شهر رمضان الكريم، كما أنهم يحرصون على معرفة مواعيد الصلاة لترتيب جميع أمور حياتهم بناء عليها، دون أن يكون هناك تأخير في أداء الفريضة.

واهتماما بما يبحث عنه المواطنون بشكل يومي، توضح بوابة «الوطن» من خلال هذا التقرير مواقيت الصلاة في كل أنحاء مصر ومحافظاتها المختلفة، فضلا عن مواعيد الصلاة في بعض البلدان العربية، اليوم الخميس الموافق 24 مارس، وفق الموقع الرسمي للهيئة العامة للمساحة، والتي جاءت كالتالي:

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

أذان الفجر: الساعة 04:27

- أذان الظهر: الساعة 12:01

- أذان العصر: الساعة 03:30

- أذان المغرب: الساعة 06:09

- أذان العشاء: الساعة 07:27

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

أذان الفجر: الساعة 04:31

- أذان الظهر: الساعة 12:07

- أذان العصر: الساعة 03:36

- أذان المغرب: الساعة 06:14

- أذان العشاء: الساعة 07:33

مواقيت الصلاة في محافظة الغربية

أذان الفجر: الساعة 04:27

- أذان الظهر: الساعة 12:02

- أذان العصر: الساعة 03:31

- أذان المغرب: الساعة 06:10

- أذان العشاء: الساعة 07:28

مواقيت الصلاة في محافظة أسيوط

أذان الفجر: الساعة 04:30

- أذان الظهر: الساعة 12:02

- أذان العصر: عند الساعة 03:29

- أذان المغرب: الساعة 06:08

- أذان العشاء: الساعة 07:24

مواقيت الصلاة في محافظة سوهاج

أذان الفجر: الساعة 04:29

- أذان الظهر: عند الساعة 12:00

- أذان العصر: الساعة 03:27

- أذان المغرب: الساعة 06:06

- أذان العشاء: الساعة 07:21

مواقيت الصلاة اليوم في الدول العربية

ونستعرض فيما يلي مواعيد الصلاة في بعض المدن العربية:

مواقيت الصلاة في أبوظبي

- أذان الفجر: الساعة 05:05

- أذان الظهر: الساعة 12:29

- أذان العصر: الساعة 03:56

- أذان المغرب: الساعة 06:35

- أذان العشاء: الساعة 08:05

مواقيت الصلاة في المدينة المنورة

أذان الفجر: الساعة 05:04

- أذان الظهر: الساعة 12:28

- أذان العصر: الساعة 03:55

- أذان المغرب: الساعة 06:34

- أذان العشاء: الساعة 08:04