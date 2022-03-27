تكريم منى الشاذلي ضمن أفضل 50 سيدة مؤثرة في احتفالية «مصر للأفضل»

وجهت الإعلامية منى الشاذلي، كلمة شكر لكل سيدة قدمت دورًا مخلصًا وملهمًا في كل موقع لها، مهما كان عمرها أو خلفيتها في كل بقعة بمصر، من شمالها لجنوبها.

وأشادت «الشاذلي» خلال تكريمها في احتفالية «مصر للأفضل»، كأحد 50 سيدة مؤثرة في الحياة العامة لعام 2022، بتخصيص المهرجان جائزة خاصة باسم الراحلة والنائبة البرلمانية السابقة الدكتورة أنيسة حسونة، التي كرمتها السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، قبيل وفاتها في اليوم العالمي للمرأة، تقديرا لدورها وجدها في العمل الخيري.

وزيرات ونجمات فن يشاركن في الاحتفالية

وشاركت في تقديم دروع التكريم دكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة و الصناعة، الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وزيرة التضامن نيفين القباج، وزيرة الهجرة نبيلة مكرم، والدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة.

كانت ضمن المكرمات في مجال الفن، النجمة الكبيرة سوسن بدر، والفنانة الشابة مايان السيد.

منى الشاذلي تحتفل بليلة النصف من شعبان

واحتفلت الإعلامية منى الشاذلي، مقدمة برنامج «معكم منى الشاذلي»، المذاع على شاشة قناة «CBC»، بليلة النصف من شعبان حيث استضافت فرقة «سماع».

وبدأت مني الحلقة بدعاء قائلة: «ألا من مستغفر فاغفر له، ألا من مسترزق فأرزقه، ألا من مبتلى فأعافيه، ألا من داعٍ فأجبه، تواترت إلينا هذه المعاني العظيمة السامية عن فضل ليلة النصف من شعبان».

وأضافت مني الشاذلي: «كل سنة وانتم طيبين، فاضل أيام تفصلنا عن رمضان، أيام نكثر فيها بالدعاء ونقلل فيها الآثام والأخطاء علنا ندرك رمضان بحسنات جمة واستغفارات أكثر ورحمة تفيض علينا وعلى غيرنا».