صرف 300 جنيه حافز شهري للعاملين بمؤسسات «الوطنية للصحافة»

قال مجدى البدوي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والاعلام، ونائب رئيس اتحاد العمال، إن الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي، قررت صرف حافز مقطوع للعاملين بالمؤسسات الصحفية قدره 300 جنيه، بدلا من 175 جنيها، استشعارًا منهم بأهمية مساندة العاملين، في مواجهة موجة التضخم الذى أصاب الاقتصاد العالمي، وكان له تأثير على ارتفاع أسعار بعض السلع في مصر.

الاقتراب من العاملين

وأضاف «البدوي»، في بيان له، أن سرعة استجابة الهيئة بإقرار صرف الحافز المقطوع مع مرتب شهر أبريل المقبل، يؤكد أن هناك مسئولين في مصر الآن، أصبحوا يتجاوبون مع مفاهيم الجمهورية الجديدة المبنية، التي من أهمها الاقتراب من العاملين، ومعرفة مشكلاتهم والاستجابة لمطالبهم المشروعة.

إعادة هيكلة المؤسسات الصحفية

وفى النهاية، أشاد البدوي بالدور الذى تلعبه الهيئة الوطنية للصحافة في إعادة هيكلة المؤسسات الصحفية حاملين شعار بأنه المساس بالعمال.