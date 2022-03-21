زيادة المرتبات في أبريل 2022.. تحسين أجور المصريين خلال أيام

زيادة المرتبات في أبريل 2022.. يترقبها أكثر من 5 ملايين عامل وموظف بالجهاز الإداري للدولة، الذي يشمل أكثر من 66 وزارة وجهة وإدارة حكومية، وعدد من الأجهزة الرقابية، إلى جانب العمال في أكثر من 115 شركة تابعة لثماني شركات قابضة تعمل تحت مظلة قطاع الأعمال العام.

خلال الساعات الماضية، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، زيادة المرتبات في أبريل 2022، وذلك خلال مؤتمر صحفي، طمأن خلاله المصريين بخطوات الدولة نحو إعادة الاستقرار إلى الاقتصاد المصري في مواجهة التضخم العالمي نتيجة التداعيات السلبية للحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا منذ 24 فبراير الماضي.

زيادة المرتبات في أبريل 2022

وحول زيادة المرتبات في أبريل 2022.. أعلن رئيس الوزراء تبكير موعد تطبيقها لتكون الشهر المقبل بدل موعدها السابق في يوليو، إذ يجرى زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه بدلا من 2400 جنيه، إلى جانب حزمة من العلاوات الدورية والخاصة، إذ كان من المقرر تطبيق زيادة المرتبات في شهر يوليو 2022 مع مطلع العام المالي الجديد 2022-2023.

يأتي ذلك في إطار مراعاة الحكومة لمعدلات التضخم وارتفاع الأسعار في الٍأسواق نتيجة التداعيات الاقتصادية السلبية للحرب في أوكرانيا.

الحد الأدنى للأجور 2700 جنيه من الشهر المقبل

في شهر يناير الماضي أعلنت الحكومة المصرية حزمة من القرارات التي تستهدف زيادة أجور الموظفين ورفع الحد الأدنى للأجور، إلى جانب زيادة الحوافز الإضافية سواء للعاملين في القطاعين العام والأعمال العام، طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1455 لسنة 2021 ليصل أقل ما يحصل عليه عامل في الجهاز الإداري للدولة كحد أدنى 2700 جنيه بالنسبة للدرجة السادسة، بينما تصل زيادة الدرجة الممتازة إلى نحو 8700 جنيه.