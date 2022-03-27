عضو «اقتصادية النواب»: مد ساعات عمل المطاعم في رمضان 2022 يخلق فرص عمل

قرر مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تخفيف إجراءات الوقاية ضد فيروس كورونا المستجد بالبلاد، خلال شهر رمضان 2022، وإقامة موائد الرحمن وصلاة التراويح، إلى جانب مد ساعات عمل كافة المطاعم والمقاهي وما إلى ذلك، حتى الساعة الثانية صباحا، طوال الشهر الكريم، كم تقرر فتح دور المناسبات الملحقة بالمساجد، إقامة درس العصر.

مد ساعات عمل المقاهي خلال رمضان 2022 قرار إيجابي

وكان لقرار مجلس الوزراء اليوم أثرًا كبيرَا على فئة كبيرة من المجتمع المصري، وعقب النائب محمود الصعيدي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، في تصريح خاص لـ«الوطن»، عن قرار مجلس الوزراء بمد ساعات عمل المطاعم والمقاهي في شهر رمضان 2022 حتى الثانية صباحا، بأنه قرار إيجابي وكان منتظر.

وقال «الصعيدي» إن مد ساعات عمل المطاعم والمقاهي خلال رمضان 2022 يعمل على انعاش الاقتصاد المصري والمساهمة في خلق فرص عمل لافتًا إلى أن قرار مجلس الوزراء اليوم هو قرار إيجابي لاسيما في الظروف الحالية، وهي خطوة كانت منتظرة وإجراء مطلوب، فبهذا القرار سينتعش الاقتصاد المصري، إلى جانب خلق مزيدًا من فرص العمل للشباب في الدولة.

خطوة بسيطة ذات أثر كبير

وتوقع «الصعيدي» ألًا يكون لهذا القرار أثرًا سلبيًا على الوضع الصحي بالبلاد، نظرًا لأن عدد الإصابات بالفيروس بات منخفضًا بالبلاد: «رمضان شهر كرم فمن المحبب أن ما نضيقهاش على الناس وهذا ما عمل عليه مجلس الوزراء من خلال القرارات التي تم اتخاذها اليوم».

وأشار إلى أن قرار مد ساعات عمل المقاهي والمطاعم في رمضان 2022 يعمل على انعاش حركة البيع والشراء بشكل تدريجي، رغم أنها خطوة بسيطة ألًا أن لها أثرًا ملحوظًا وكبيرًا، ليس فقط على الجانب الاقتصادي بل على الجانب النفسي كذلك.