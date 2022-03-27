وفد «نقل النواب» يتفقد ميناء سفاجا.. وعلاء عابد: تطويرها يخدم التنمية بالصعيد

تفقد وفد لجنه النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد اليوم ميناء سفاجا بالبحر الأحمر اليوم الأحد.

وأكد النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أننا عهدنا من وزارة النقل على العمل من أجل التكامل مع كافة قطاعات وزارة النقل، مشيدا بحالة التطوير التي تشهدها المينا.

«عابد»: سفاجا من المواني الهامة لارتباطه بصعيد مصر

وأشار «عابد» إلى أن ميناء سفاجا من المواني الهامة لارتباطه بصعيد مصر، ويعد ميناء شاملا للبضائع والركاب ، مؤكدا أن التطوير خلال الفترة الحاليه ، سيعمل على طفرة كبيرة في التنمية .

وأضاف النائب علاء عابد، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو أول رئيس مصري يهتم بتنمية الصعيد، واليوم نري جنوب مصر يتطور، وهذا يستلزم زيادة الصادرات الواردات من البضائع بالميناء، وزيادة أعداد السياحة، حيث أن المنافسة في المواني أصبحت عالمية، وتطوير ميناء سفاجا سيعمل على تنمية الصعيد ومصر كلها.

رئيس لجنة النقل: مستعدون للتعاون لتطوير الميناء

وأبدي رئيس لجنه النقل والمواصلات استعداد اللجنه للتعاون مع هيئة ميناء سفاجا من أجل تطوير الميناء للوصول للمستهدف من خطة تطوير الميناء التي تريد الهيئة تنفيذها.

ويضم وفد لجنه النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد كلا من ،النائب وحيد قرقر وكيل لجنه النقل والمواصلات، والنائب سيد عوض امين سر لجنه النقل والمواصلات، النائب خالد عبد المولي، النائب أحمد سعد نويصر ، النائب حسام عاشور ، والنائبة مي مازن ، والنائب كمال أبو خليل ، والنائب خالد تامر طايع، النائب نادر الخبيري ، امام منصور ، النائب حازم عويان ، النائب مصطفي محمود هشام عبد الرازق امين اللجنه، ومن امانه اللجنه أحمد سلامه ، محمد عبد العظيم ومن وزارة النقل سالم مصطفي ،وليد عبد الرازق.