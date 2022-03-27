مكونات شنطة رمضان 2022.. ومعايير تجهيزها قبل أيام من الشهر الكريم

تزايدت خلال الدقائق القليلة الماضية، عمليات البحث عبر المحرك العالمي «جوجل»، حول مكونات شنطة رمضان 2022، قبل أيام قليلة على بدء شهر رمضان المبارك، حيث يحرص الكثير من المواطنين على تجهيز الشنط وتوزيعها على الفئات الأقل دخل والأولى بالرعاية، لإطعامهم على مدار الشهر الكريم، فضلا عن تقديمها كهدايا للمقربين.

مكونات شنطة رمضان 2022

ووفق عدد من الباعة فإن مكونات شنطة رمضان 2022 يوجد بها علبة سمن، لسان عصفور، شعرية، كيسين ملح، علبة بلح، كيس لوبيا، كيس فول تدميس، كيس فاصوليا بيضاء، برطمان صلصة طماطم، كيس سكر، كيس أرز، مكرونة، كيس عدس أصفر مجروش، كيس عدس بجبة، زجاجة زيت، وشاي.

معايير لإعداد شنطة رمضان صحية ومفيدة

ونصح الباعة، المقبلين على إعداد شنط رمضان 2022، بضرورة اتباع عدد من المعايير أثناء تجهيز الشنطة خلال الأيام المقبلة، وهي:

1 - يفضل وضع بروتين عادي إن لم تسمح الإمكانات بوضع الحيواني، فالجسم خلال شهر رمضان يحتاج لتنوع العناصر.

2 - يفضل وضع أصناف قليلة من السلع ولكن بكميات كبيرة، وتحديدا البقوليات كالعدس واللوبيا والفاصوليا وغيرها، لتكفي احتياجات الأسرة أكبر عدد من الأيام في رمضان.

3 - يفضل وضع علب الفول كونه الطبق الرئيسي للسحور في رمضان، فضلا عن وضع الملح وبعض التوابل إن أمكن ذلك، بالإضافة لوضع علب من الأجبان كونها وجبة يعتمد عليها الكثيرون.

وكان الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، صرح في وقت سابق من الشهر الجاري، بأن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، تقدم بطلب لتجهيز 300 ألف شنطة رمضان لتوزيعها على المستحقين من كل الشرائح الأكثر احتياجا، وذلك في إطار تضافر جهود وزارات الحكومة المصرية.