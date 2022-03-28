عاجل.. مقتل شقيقين بالجيزة في «خناقة تجار المخلل» بالمنيرة الغربية

شهدت منطقة «المنيرة الغربية» التابعة لمحافظة الجيزة جريمة مأساوية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين خلال مشاجرة عنيفة بالأسلحة البيضاء بين 3 أشقاء وشقيقين آخرين انتهت بمقتلهما بطعنات نافذة بالصدر والبطن، بسبب خلافات بينهم وفروها هاربين، وتكثف ضباط مباحث الجيزة من جهودها لضبط الجناة الثلاثة.

الجناة تجار مخلل

ترجع تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء مدحت فارس مدير مباحث الجيزة بلاغا من المقدم محمد إدريس رئيس مباحث قسم شرطة المنيرة الغربية، بنشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء ومصرع شقيقين بطعنات نافذة بالصدر والبطن.

فرار الجناة الثلاثة

بالانتقال والفحص تبين أن الجناة 3 أشخاص أشقاء أصحاب معمل مخلل بالمنطقة قاما بالتعدي على الشقيقين المجني عليهما بسلاح أبيض أودى بحياتهما ولاذوا بالفرار.

حرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات.