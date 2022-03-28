ثوران بركان باليابان وغرق مهاجرين اثنين في المغرب والقبض 236 آخرين

شهدت عدد من الدول خلال الساعات القليلة الماضية عدة أحداث، مثل ثوران بركان في منطقة جزر أوجاساوارا اليابانية، فيما لقي مهاجرين اثنين مصرعهما على إثر غرق قارب للمهاجرين كانوا يستعدون للتوجه إلى «جزر الكناري» الإسبانية من المغرب.

وأشارت إدارة «الأرصاد الجوية» اليابانية إلى ثوران بركان تحت الماء في منطقة «جزر أوجاساوارا» الواقعة في المحيط الهادئ على بعد 1000 كيلومتر جنوب عاصمة البلاد «طوكيو»، وأصدرَت الإدارة تحذيرا للسفن.

ارتفاع الدخان بعد ثوران البركان إلى مسافة تتراوح بين 5.5 و7 كيلومترات

وذكرت الوكالة اليابانية إنَّ قمرًا صناعيًا لمراقبة الطقس سجّل انفجارًا لمواد بركانية من منطقة «فونكا أساني» في الجزر، فيما أشارت بيانات الأقمار الصناعية إلى ارتفاع الدخان بعد ثوران البركان إلى مسافة تتراوح ما بين 5.5 و7 كيلومترات فوق مستوى سطح البحر.

ولقي مهاجرين اثنين مصرعهما على إثر غرق قارب لـ المهاجرين كانوا يستعدون للتوجه إلى جزر الكناري من جنوبي المغرب.

وأشارت وكالة الأنباء المغربية إلى إلقاء القبض على 236 مهاجرًا الجمعة والسبت الماضيين، خلال عدة عمليات لـ الشرطة المغربية في طرفاية والعيون التي تمثل المدينة الرئيسية في الصحراء الغربية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء المغربية.

السلطات المغربية تضبط 3 قوارب مطاطية ومحركين

وأسفرت العمليات الأمنية المغربية عن ضبط 3 قوارب مطاطية ومحركين وعدة براميل بنزين، وفقًا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي السعودية، ألقت شرطة منطقة الرياض، القبض على مقيم من الجنسية الكاميرونية، لتزييفه أوراقًا نقدية وتزوير مستندات رسمية، وتمت إحالة المتهم إلى النيابة العامة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس».

وفي العراق، أعلن قائد عمليات «كركوك» الفريق الركن علي الفريجي تدمير 7 أوكار والاستيلاء على 4 مخازن للأسلحة و4 مدافع هاون، لتنظيم «داعش» الإرهابي في المحافظة الواقعة شمال البلاد، فيما ناقشت لجنة الشؤون الدستورية في مجلس «الشعب» السوري مشروع قانون تجريم التعذيب.