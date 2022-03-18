غرق 12 مهاجرًا غير شرعي غالبيتهم سوريون قبالة ساحل تونس

قال مسؤول في الحماية المدنية التونسية، اليوم الجمعة، إن 12 مهاجراً على الأقل لقوا حتفهم، إثر غرق قاربهم قبالة ساحل تونس أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط إلى إيطاليا، حسبما نقلت وكالة «رويترز».

معظم المهاجرين المتوفين سوريون

وأضاف المسؤول التونسي أن 12 جثة جرى انتشالها قبالة ساحل ولاية نابل التونسية، مشيراً إلى أن معظمها لمهاجرين من سوريا.

وغرق العديد من المهاجرين، خلال الأشهر القليلة الماضية، قبالة ساحل تونس، مع تزايد محاولات عبور البحر إلى أوروبا، انطلاقاً من تونس أو ليبيا صوب إيطاليا.

تزايد أعداد المهاجرين غير الشرعيين

وخاطر مئات الآلاف بأرواحهم لعبور البحر المتوسط باتجاه أوروبا، في السنوات القليلة الماضية في هجرات غير شرعية، هرباً في الغالب من الفقر والظروف المعيشية الصعبة والصراعات في أفريقيا والشرق الأوسط.

وكانت أعداد الوافدين إلى إيطاليا أحد طرق الهجرة الرئيسية إلى أوروبا، قد تراجعت في السنوات القليلة الماضية، لكنها عادت للتزايد من جديد، بحسب «رويترز».