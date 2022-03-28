«No Time To Die» لـ بيلي إيليش تفوز بجائزة أوسكار أفضل أغنية

حصلت أغنية «No Time To Die» من فيلم «لا وقت للموت» على جائزة أوسكار2022 كأفضل أغنية.

والأغنية تؤديها بيلي إيليش مع أخيها «فينياس أوكونيل».

أوسكار كأفضل فيلم وثائقي طويل

فيما حصل فيلم «SUMMER OF SOUL» على جائزة أوسكار كأفضل فيلم وثائقي طويل.

وكان فيلم «THE QUEEN OF BASKETBALL» حصل على جائزة أوسكار كأفضل فيلم وثائقي قصير، والفيلم من إخراج بن برودفوت.

حفل توزيع جوائز أوسكار

وانطلق حفل توزيع جوائز الأوسكار 2022 في نسخته الـ94، على مسرح «دولبي» في لوس أنجلوس، ويُبث على الهواء مباشرة على قناة «ABC» الأمريكية.

وتقدم الحفل الممثلات الكوميديات إيمي شومر وريجينا هول وواندا سايكس حفل جوائز الأوسكار لعام 2022، سعيًا من القائمين على الحفل لزيادة نسب المشاهدة التي انخفضت إلى مستوى غير مسبوق عام 2021، وفقًا لتقارير في مجلة «فارايتي» ووسائل إعلام أخرى.