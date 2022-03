لأول مرة.. ويل سميث يحصل على أوسكار أفضل ممثل عن فيلم «King Richard»

حصل النجم الأمريكي ويل سميث على أول جائزة أوسكار في مسيرته المهنية، اليوم، حيث فاز بجائزة أوسكار أفضل ممثل عن دوره في فيلم «King Richard»، في حفل توزيع جوائز أوسكار الـ 94 على مسرح دولبي، ليصبح بذلك الممثل الخامس من أصول أفريقية الذي يحصل على جائزة أوسكار في فئة أفضل ممثل.

وجاء فوز ويل سميث بعد ترشيحين سابقين للجائزة، الأولى عن دوره في فيلم «Ali» عام 2001، والثانية عن فيلم «The Pursuit of Happyness» عام 2007، والثالثة التي فاز بها عن فيلم «King Richard»، الذي تناول السيرة الذاتية لـ ريتشارد ويليامز، والد أسطورتي التنس فينوس وسيرينا ويليامز.

جيسيكا شاستين أفضل ممثلة.. وجين كامبيون أفضل إخراج

بينما حصلت جيسيكا شاستين على جائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم «The Eyes of Tammy Faye»، أما جائزة أفضل إخراج كانت من نصيب جين كامبيون عن فيلم «The Power of the Dog» .

ويل سميث يصفع مقدم حفل أوسكار بعد السخرية من زوجته

ولكن اللقطة الأبرز في حفل توزيع الجوائز الشهير لم تكن الفوز المنتظر للنجم الأمريكي بجائزة أوسكار، ولكن كانت صفعه كريس روك الذي كان يقدم جائزة أفضل فيلم وثائقي وألقى دعابة حول زوجة الممثل جادا بينكيت سميث، الذي قال خلالها إنه متحمس لرؤيتها في فيلم «G.I. Jane»، وتدور أحداثه حول امرأة تنضم إلى البحرية الأمريكية وتحلق رأسها خلال خدمتها العسكرية.

حديث مقدم الحفل أغضب «جادا»، التي أعلنت في وقت سابق من عام 2018 أنها مصابة بــ «الثعلبة»، وصعد «سميث» على المسرح وصفع روك وانقطع الصوت بعد ذلك في البث، لكن يبدو أن سميث كان يصرخ بالكلمات: «ابقي باسم زوجتي بعيدًا عن فمك اللعين»، وسط ذهول الحاضرين.