4 أزمات واجهت حفل جوائز الأوسكار قبل انطلاقه.. وزيلينسكي يتصدر المشهد

ساعات قليلة، تفصل الجمهور عن إطلاق النسخة الـ 94، من حفل توزيع جوائز أوسكار، الليلة، التي يتم خلالها الاحتفاء بالأعمال السينمائية على مدار عام كامل، بحضور عدد كبير من نجوم هوليوود، وصناع السينما من مختلف دول العالم، إذ تتجه الأنظار في هذا التوقيت من كل عام إلى مسرح «دولبي» بـ لوس أنجلوس.

وبالرغم من الاهتمام بحفل توزيع جوائز أوسكار، إلا أن الفترة التي سبقت الحفل شهدت عددًا من الأزمات، ودعوات عديدة من العاملين في مجال الأفلام بمقاطعة الحفل، في حال عدم السماح بكلمة مسجلة للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وفيما يلي أبرز الأزمات التي واجهت نسخة الأوسكار الـ 94 قبل ساعات من انطلاقها.

جدل بسبب رفض كلمة للرئيس الأوكراني

- حالة واسعة من الهجوم انطلقت على مدار الساعات الماضية، بعد ما كشفت مقدمة حفل توزيع جوائز أوسكار، أنها اقترحت إدراج كلمة للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ضمن البث المباشر للحفل، ولكن الاقتراح قوبل بالرفض، وهو ما أدى إلى حالة واسعة من الهجوم وصلت إلى دعوات لمقاطعة الحفل، كان من بينهم الممثل الأمريكي شون بن الذي وصف تجاهل الأكاديمية للرئيس الأوكراني بـ «أكثر اللحظات فظاعة في تاريخ هوليوود».

راشيل زيجلر غاضبة بسبب دعوة للحفل

- في 20 مارس، كشفت راشيل زيجلر بطلة فيلم «West Side Story»، المرشح لجائزة أفضل فيلم، أنها لم تتلق دعوة لحضور حفل توزيع الجوائز، وهو ما آثار جدلاً على منصات التواصل الاجتماعي بسبب إغفال دعوتها، مقابل وجود مجموعة من الأشخاص غير المتخصصين في الصناعة، تم حل المشكلة في اليوم التالي عندما دعتها الأكاديمية لتشارك في تقديم الجوائز.

دعوات لمقاطعة حفل توزيع جوائز الأوسكار

- تسبب قرار منتجي حفل الجوائز في عدم إذاعة نتائج 8 فئات للجوائز على الهواء مباشرة، وتسجيلها بشكل مسبق قبل الحفل وإذاعتها كمقطع فيديو في محاولة لجعل الحفل أكثر جاذبية، وأدى ذلك إلى هجوم واسع، إذ اعتبره عدد من صناع السينما، تجاهلًا للمبدعين في تلك الفئات، ووصفه الممثل الكوميدي باتون أوزوالت بأنه قرار «غبي وغير محترم».

وأصدر أكثر من 70 محترفًا سينمائيًا بارزًا، خطابًا يحث الأكاديمية على التراجع عن ذلك القرار، الذي وصفوه بأنه «يلحق ضررًا لا يمكن إصلاحه بسمعة حفل توزيع جوائز الأوسكار من خلال تحقير الحرف التي تجعل فن صناعة الأفلام، في تعبيراتها الأكثر بروزا يستحق الاحتفال»، وأمام حالة الضغط الكبرى من المتوقع أن تتم إذاعة الجوائز على الهواء خلال الحفل.

- آثار عدم وجود فيلم «Spider-Man: No Way Home»، ضمن قائمة الأفلام المرشحة لـ أوسكار، حالة واسعة من الهجوم سواء من قبل الجمهور أو المشاهير، وعملت أ أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة المانحة لجوائز «أوسكار»، على تدارك الأمر من خلال استحداث جائزتين جدد، وهما «اختيار الجمهور المفضل» و«اللحظة الأفضل في فيلم»، وتعتمد تلك الجوائز على تصويت الجمهور.