اتحاد عمال مصر يكشف موعد انتخابات دورة 2022-2026 ويدعو النقابات لجمعيات عمومية

أكّد مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة جبالي المراغي في جلسته مساء أمس الأحد بمقره، استمرار الاستعدادات لعقد جمعية عمومية للاتحاد العام خلال الأيام المقبلة، مخاطباً النقابات العامة التي لم تعقد جمعياتها العمومية حتى الآن سرعة عقدها وذلك استعدادا للانتخابات العمالية دورة 2022-2026، والمقرر إجراءها منتصف العام الجاري.

الاستعداد للانتخابات العمالية

وأوضح مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، في بيانه، أنَّ الاتحاد العام ونقاباته العامة ولجانه النقابية مستعدون للعملية الانتخابية، طبقا للائحة والقانون المنظم لها تنسيقا مع الجهة الإدارية المشرفة على الانتخابات والمتمثلة في وزارة القوى العاملة.

وقال حسن شحاتة الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، في تصريحات صحفية اليوم الإثنين، إن جدول أعمال مجلس الإدارة، أمس، تضمن موضوعات تنظيمية، وقرارات سوف تُعرض على الجمعية العمومية بشأن تعديلات على لوائح ونظم خاصة بعلاقة الاتحاد بنقابته العامة، وبالمؤسسات الثقافية والاجتماعية والسياحية التابعة، وذلك بهدف الاستثمار الأمثل لموارد وممتلكات الاتحاد بما يعود بالنفع على التنظيم النقابي والعاملين فيه، ويمكنه بشكل أوسع على ممارسة نشاطه ودوره دفاعا عن حقوق عمال مصر المشروعة.

التعاون بين نقابات عمال مصر

وبحسب البيان الصادر، اليوم، أوضح الأمين العام في نقابات عمال مصر، أن مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر دعا كل النقابات العامة التابعة له إلى المزيد من التعاون والعمل المشترك من أجل النهوض بهذا التنظيم العمالي الأكثر تمثيلًا للعمال، والذي يضم في عضويته ما يقرب من 4 ملايين عامل، ويدافع عن حقوق أكثر من 25 مليون عامل هي حجم قوة العمل في مصر.

وشدد على أنَّ هؤلاء الملايين من العمال، وفي مقدمتهم اتحادهم يتعهدون بالمزيد من العمل والإنتاج لمواجهة كل التحديات التي تواجه الدولة المصرية في الداخل والخارج، مثمنين في الوقت ذاته جميع التوجيهات والقرارات الرئاسية، والحكومية والتي من شأنها توفير الحماية الاجتماعية والاقتصادية للملايين من عمال مصر، وتحقيق حياة كريمة لهم.