«المراغي»: اتحاد العمال مستقل والانتخابات العمالية منتصف العام الجاري

أكد جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أنّ الانتخابات العمالية، دورة 2022-2026، ستجرى منتصف العام الجاري، وأنّ الجمعية العمومية للاتحاد العام لنقابات عمال مصر هي صاحبة الحق في تحديد الجدول الزمني لهذه الانتخابات المرتقبة، من منطلق أن التنظيم النقابي العمالي مستقل، ولا تدخل في شؤونه من جانب أي جهة.

نقابة السكك الحديدية

وأوضح أنّ «الاتحاد العام»، يستعد بالفعل لعقد جمعيته العمومية عقب انتهاء كافة النقابات العامة وعددها 27 نقابة من جمعياتها العمومية، مطالبا كافة النقابات العامة، تحديث بياناتها والعمل على تنمية عضويتها خاصة في تلك المرحلة التي تشهدها البلاد من تنمية في عصر جمهورية جديدة، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهو الأمر الذي يتطلب الاستمرار في وحدة وتقوية النقابات العمالية باعتبارها شريكا أساسيا في تلك الجمهورية، مشيدا بعملية التنمية والنهضة التي تشهدها البلاد في عهد الرئيس السيسي، وقطاع النقل بفضل سياسات الوزير كامل الوزيري.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها المراغي صباح اليوم الأربعاء في الجمعية العمومية للنقابة العامة للسكك الحديدية ومترو الأنفاق برئاسة عبدالفتاح فكري، والمنعقدة بمقر الاتحاد العام بحضور رؤساء نقابات عامة، وممثلين عن وزير النقل، وهيئة السكك الحديدية، والجهاز المركزي للمحاسبات.

وركزت كلمات رئيس الاتحاد العام ،ورئيس النقابة العامة، وممثل الجهاز المركزي للمحاسبات، على بعض التوصيات وكذلك الإشادة بالنهضة التي يشهدها قطاع النقل في مصر حيث أكدت الجمعية العمومية على تجديد الثقة في القيادة السياسية والقوات المسلحة والشرطة المصرية على دورها في مواجهة الإرهاب ،وتحقيق الأمن القومي في البلاد.

الدفاع عن حقوق العمال

وتعهدت قيادات النقابة العامة التي تأسست عام 1964، بالاستمرار في الدفاع عن حقوق العمال المشروعة، وتوفير كافة الخدمات الاقتصادية والاجتماعية والصحية لهم، وتدريبهم وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم .