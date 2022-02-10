اتحاد العمال: قانون العمل الجديد وضع ضوابط لـ«استمارة 6» 

قال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إن مشروع قانون العمل الجديد، به مميزات كثيرة مقارنة بالقانون الحالي، مثل تك التي تتعلق بضوابط «استمارة 6»، إذ يعترف إلا بالاستمارة التي يوقعها العامل يوم انتهاء الخدمة بما يقضي على ظاهرة الفصل التعسفي، وكذلك حق صاحب العمل في إيقاف العامل عن العمل لمدة شهرين ولكن مع صرف أجره بالكامل، وحال رغبة صاحب العمل في إيقافه مجددا عليه أن يعود للمحكمة.

المرأة والعمالة غير المنتظمة أبرز المستفيدين من قانون العمل

أوضح «البدوي»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة «صدى البلد» للإعلامي مصطفى بكري، أن هناك بعض الفئات المستفيدة من القانون مثل المرأة والعمالة غير المنتظمة التي أصبح لها صندوقا لرعايتهم وتمويله من 1 إلى 4% من قيمة أجور العمال، ويتحمل تدريب وتوظيف ورعاية العمالة غير المنتظمة.

العلاوة أصحبت 3% من الأجر التأميني

أشار نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إلى أنه رغم مميزات مشروع قانون العمل الجديد إلا أن اتحاد العمال له بعض التحفظات عليه، ومنها أن العلاوة كانت 7% من الأجر الأساسي، وأصبحت 3% من الأجر التأميني، وهذا ينقص من حق العامل خاصة أن الكثير من الشركات تؤمن على العامل بمبلغ أقل من راتبه الفعلي.

وطالب باستمرار تلك المادة وفقا للقانون الحالي الذي يحسبها بـ7% دون تعديل، مشيرا إلى المادة 133 التي تسمح لصاحب العمل بالتعامل مع أصحاب العقود غير المحددة بمدة بالفصل التعسفي، والمادة الثالثة التي تحق لصاحب العمل بتشغيل العامل بعقد لمدة 4 سنوات ثم يقرر تعينه، بالرغم من وجود فترة اختبار 3 أشهر.