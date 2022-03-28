ندوة بـ«علوم القاهرة» حول دور الملكية الفكرية للاختراعات في دعم الجامعات

تنظم كلية العلوم جامعة القاهرة تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت ندوة بعنوان «دور الملكية الفكرية في دعم الجامعات»، بقاعة «ابن سينا» بمقر الكلية، تحاضر فيها الدكتورة هبة الرحمن أحمد رئيس نقابة المخترعين المصريين، وبحضور الأساتذة والطلاب، وذلك في إطار حرص الجامعة على نشر الوعي بأهمية حقوق الملكية الفكرية لدى منتسبيها.

استقلالية المخترعين

وتهدف الندوة إلى نشر الوعي بين الطلاب بكيفية تسجيل براءات الاختراع والابتكار الخاصة بهم، والتي تُعد من أهم حقوق الملكية الفكرية، بما يسهم في استقلالية المخترعين وضمان حقوقهم في اختراعاتهم وابتكاراتهم الجديدة، وحمايتها، وتحقيق طموحاتهم.

وتأتي الندوة في إطار تنفيذ استراتيجية جامعة القاهرة في الاهتمام بدعم حقوق أصحاب الإبداع الفكري والاهتمام بحقوق الملكية الفكرية من خلال تشجيع التطبيق العملي والاستخدام الاقتصادي لنتائج البحوث، ودعم التحقيق العلمي والبحثي، وتوفير الوعي القانوني عند ممارسة الأنشطة البحثية، إضافة إلى الحرص على فتح المسارات الإبداعية أمام منتسبيها، وتنمية قدراتهم ووعيهم، وتعزيز منتجاتهم الإبداعية و ابتكاراتهم واختراعاتهم، والارتقاء بثقافة الإبداع والابتكار لديهم.

مكتب لحماية حقوق الملكية الفكرية

كانت جامعة القاهرة أطلقت الإصدار الأول من «سياسة الملكية الفكرية» بهدف تعزيز سمعة الجامعة كمؤسسة أكاديمية بحثية لها مكانتها وسمعة الباحثين المنتمين لها، وحرصت على إنشاء مكتب لحماية حقوق الملكية الفكرية يختص بتنفيذ هذه السياسة، والتأسيس لحقوق الباحثين والطلاب في الامتلاك والحماية والاستغلال المالي للملكيات الفكرية الناتجة عن أنشطتهم أثناء ممارستهم لأعمالهم وواجباتهم داخل الجامعة.