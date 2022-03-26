جامعة القاهرة تطلق قافلة متخصصة لفحص وعلاج مرضى الشيخوخة

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إطلاق قافلة طبية متخصصة في طب الشيخوخة؛ لفحص وعلاج المرضى، وتستمر القافلة لمدة 4 أشهر بواقع قافلة كل أربعاء بمركز جامعة القاهرة لرعاية المسنين، وتضم القوافل نخبة من الكوادر المتميزة من أساتذة كلية طب قصر العيني في مجال «طب الشيخوخة» تحت إشراف الدكتوة منال المصري، وكيلة كلية الطب لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

خدمات توعوية للتعريف بأمراض الشيخوخة والعوامل البيئية

وقال الدكتور محمد الخشت، إنّ القافلة بدأت أعمالها بمركز جامعة القاهرة لرعاية المسنين، وقدمت الخدمات الطبية والعلاجية للمرضى بالمجان، حيث تم الكشف الطبي على 20 حالة من المسنين، وتستمر القافلة في تقديم خدماتها أسبوعيًا بالمركز، مشيرًا إلى أن القافلة تقدم خدمات توعوية للمترددين عليها لتعريفهم بمفهوم الشيخوخة والأمراض المرتبطة بالتقدم في العمر، والعوامل الفردية والبيئية التي تؤثر في صحة كبار السن، والمشكلات الصحية الشائعة لديهم.

الخشت: الجامعة تولي اهتماما بكبار السن

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أنّ الجامعة تولي اهتمامًا بكبار السن وتقدم لهم أوجه الرعاية الطبية والنفسية والاجتماعية، مؤكدًا أنّ دور الجامعة لا يقتصر على تقديم الخدمات التعليمة والبحثية بل يتسع ليشمل خدمة المجتمع المحلي والبيئة المحيطة.

وأوضح الدكتور محمد سامي عبدالصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أنّ مركز جامعة القاهرة لرعاية المسنين يساهم في رفع الوعي الثقافي والصحي والقانوني لكبار السن، ويساهم في تخفيف الأعباء الصحية على أعضائه من منتسبي الجامعة، مشيرًا إلى أنّ الخدمات المختلفة التي يقدمها المركز والتي من بينها عمل فحوصات مجانية بالتعاون مع الهيئات المتبرعة لقياس الضغط والسكر لأعضاء المركز، إلى جانب العديد من التعاقدات مع المراكز الطبية والمعامل لتقديم تخفيضات لأعضاء المركز، إضافة إلى الاتفاق مع العديد من الصيدليات لتقديم تخفيضات على الأدوية اللازمة للأعضاء، وتقديم خصومات على معامل التحاليل المختلفة، وتقديم تخفيضات للأعضاء على الرحلات الترفيهية ورحلات العمرة.