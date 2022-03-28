تغيير كسوة الكعبة المشرفة استعدادا لرمضان: لحظات ترق لها القلوب (صور)

تعود الأجواء تدريجيًا إلى ما كانت عليه قبل جائحة فيروس كورونا في بيت الله الحرام بالمملكة العربية السعودية، لما لا وقد اتخذت السلطات مجموعة كبيرة من القرارات خلال الأسابيع الماضية أنهت التباعد الجسدي في الحرمين وغيرها من القيود التي فرضت لمواجهة الجائحة.

وفي إطار الاستعدادات لشهر رمضان الكريم، أتمت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين أعمال الصيانة الدورية وتغيير كسوة الكعبة المشرفة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية صباح اليوم.

أهم ما تشمله أعمال الصيانة الدورية وتغيير كسوة الكعبة

وتشمل أعمال الصيانة الدورية وتغيير كسوة الكعبة شد حزام الكعبة المشرفة ليحتفظ برونقه، إلى جانب تثبيت الأطراف، بحسب ما صرح فهد بن حضيض الجابري مدير إدارة صيانة كسوة الكعبة المشرفة بالمسجد الحرام.

ويقوم على أعمال الصيانة الدورية فريق عمل سعودي مختص تصل خبرات بعضهم إلى 26 عامًا، إذ يتمّ تفقد ثوب الكعبة المشرفة بشكل يومي، وفقًا للخطة التشغيلية والفنية لإدارة صيانة كسوة الكعبة المشرفة بالمسجد الحرام.

آلية صيانة وتغيير كسوة الكعبة المشرفة

وذكر مدير إدارة صيانة كسوة الكعبة المشرفة بالمسجد الحرام أنَّه يتمّ استخدام أحدث التقنيات وأفضل المواد بالمواصفات العالمية في تنفيذ أعمال صيانة كسوة الكعبة.

ولفت إلى ما توليه القيادة السعودية وعلى رأسها الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان من عناية واهتمام بالمسجد الحرام والمسجد النبوي وقاصديهما عامة وأيضا بالكعبة المشرفة خاصة.

خدمة موائد الإفطار الإلكترونية في شهر رمضان

في سياق متصل، ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أنَّ وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي خصصت خدمة موائد الإفطار الإلكترونية، التي تتيح لمقدمي خدمة موائد إفطار الصائمين في المسجد النبوي، إصدار التصاريح الخاصة بتقديم الخدمة.

كما تتيح خدمة موائد الإفطار الإلكترونية ربط مقدمي الخدمة بشركات الإعاشة إلكترونياً، في إطار الاستعدادات لشهر رمضان المبارك، حيث تتم معظم الخدمات المتعلقة بشهر رمضان بشكل رقمي.