مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 133 طن سلع غذائية على المتضررين باليمن

يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، نشاطه المكثف من أجل مد يد العون والمساعدة للشعب اليمني الشقيق، عبر تقديمه جميع أنواع المساعدات الغذائية والصحية والإغاثية في كل المحافظات اليمنية دون تمييز.

توزيع 700 حقيبة شتوية للمتضررين في الوادي والغيضة

وقام المركز خلال الساعات القليلة الماضية، بتوزيع 600 حقيبة شتوية للمتضررين في مديرية الوادي بمحافظة مأرب، استفاد منها 3.600 فرد، و100 حقيبة أخرى للمتضررين في مديرية الغيضة بمحافظة المهرة، استفاد منها 600 فرد، وذلك ضمن مشروع الحقيبة الشتوية التي تقدمها المملكة من خلال المركز للمتضررين والنازحين في الجمهورية اليمنية الشقيقة، للتخفيف من معاناتهم جراء الأزمة الإنسانية التي يمرون بها.

وفيما يتعلق بالمساعدات الغذائية، وزع المركز أمس، 133 طنًا و750 كيلوجراما من السلال الغذائية للنازحين والأسر الأكثر احتياجًا في مديرية حجر بمحافظة حضرموت، استفاد منها 7500 فرد، ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي 2021-2022، الذي ينفذه المركز في اليمن، ويستهدف توزيع أكثر من 192 ألف سلة غذائية تزن أكثر من 20 ألف طن على الأسر المحتاجة والمتضررة في 15 محافظة يمنية.

وطبيا، قدّم مشروع تشغيل مركز الأطراف الصناعية وإعادة التأهيل في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت، خدماته الطبية المتنوعة لـ585 مستفيدًا ممن فقدوا أطرافهم من أبناء الشعب اليمني الشقيق خلال شهر يناير 2022؛ بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

أطراف صناعية لـ274 مريضا

وجرى خلال المشروع تقديم 1827 خدمة، فيما جرى تصنيع وتركيب وتأهيل الأطراف الصناعية لـ274 مريضًا شملت تسليم وقياس وصيانة الأطراف الصناعية، كما جرى تقديم خدمات العلاج الطبيعي، وتنوعت بين جلسات العلاج الفيزيائي والاستشارات التخصصية، واستفاد منها 311 مريضًا.

كما قدمت عيادات مركز الجعدة الصحي في مديرية ميدي بمحافظة حجة اليمنية خدماتها العلاجية لـ21,273 مستفيدًا خلال شهر يناير 2022، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وفي مجال الخدمات المرافقة راجع قسم الخدمات التمريضية 1,912 فردًا، وقسم نقل الدم 7 مستفيدين، فيما جرى تنفيذ 12 نشاطًا للتخلص من النفايات، امتدادًا للمشاريع الإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلةً بالمركز لرفع إمكانات القطاع الصحي والمحاولة من تخفيف معاناة الشعب اليمني الشقيق.