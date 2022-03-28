أول تطبيق إلكتروني لدعم أصحاب المشاكل الحركية برعاية طلاب إعلام.. فيديو

«أول تطبيق إلكتروني في مصر لدعم أصحاب المشاكل الحركية»، عنوان تقرير تليفزيوني عرضه برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني، يتحدث التقرير عن الطاقات الشبابية الموجودة في جامعات مصر، وعرض فكرة أطلقها مجموعة من طلاب كلية الإعلام بإحدى الجامعات المصرية، وهي أول تطبيق يقدم خدمات متنوعة لأصحاب المشكلات الحركية لتيسير حياتهم.

تطبيق إلكتروني لخدمة أصحاب الإعاقة الحركية

يساعد هذا التطبيق في تقديم كل المعلومات عن الإتاحة «أماكن المستلزمات الطبية والمراكز والمؤسسات والأماكن المجهزة لهم»، وقال الطالب محمد إبراهيم صاحب الفكرة، وهو أحد المصابين بمرض ضمور العضلات، إنه حاول مساعدة أصحاب المشاكل الحركية، رفقة مجموعة من الشباب الذي آمن بفكرته، موضحا أنهم بذلوا جهدا كبيرا من أجل تحقيق هدف واحد فقط وهو خدمة هذه الفئة.

وقال «إبراهيم» إن تطبيق هاتفي لدعم أصحاب المشكلات الحركية، جاء ضمن مشروع تخرجه في كلية الإعلام بجامعة الأهرام الكندية، موضحًا: «من أنسب الحلول في هذه الفترة هو تقديم خدمة من خلال تطبيق على الهاتف، وبالتالي كان هدفنا إطلاق تطبيق يستهدف تقديم الخدمة للمجتمع».

كانت أكبر مشكلة لدينا تتمثل في مبدأ الإتاحة

وتابع: «كانت أكبر مشكلة لدينا هي مبدأ الإتاحة، وحاولنا البحث عن مشاكل أصحاب الإعاقات الحركية، ومنها أماكن المؤسسات التي تقدم الخدمات لهم، وضعف البنية التحتية»، مؤكدًا أن التطبيق ما زال تحت التطوير، إذ يستهدف الشباب لأنهم الأكثر خروجا من المنزل، موضحًا أنه يحلم مع زملائه باستمرار التطبيق، لخدمة أصحاب الإعاقات الحركية.