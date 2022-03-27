الرعاية الصحية تتابع تطبيق البروتوكولات العلاجية في «طبية بورسعيد»

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، انعقاد اللجنة الطبية العليا بفرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد، في إطار توجيهات الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة، بالمتابعة المستمرة والدقيقة لتطبيق البروتوكولات العلاجية وضبط الأداء الإكلينيكي بمستشفيات الهيئة بمحافظة بورسعيد، باعتبارها نواة منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة.

متابعة تطبيق بروتوكولات العلاج

وأوضح بيان الهيئة، أنّ دور اللجنة الطبية العليا هو متابعة تطبيق بروتوكولات العلاج، بما يضمن تقديم الخدمة الطبية بأعلى المعايير ويخلق آلية لضبط الخدمات الطبية المقدمة، مشيرًا إلى تشكيل لجنة طبية عليا بكل فرع من فروع الهيئة بالمحافظات، وتضم أفضل الاستشاريين في كل محافظة من محافظات منظومة التأمين الصحي الشامل الثلاث.

توزيع الأطباء لتغطية احتياجات المستشفيات

وتابع البيان، أنّ اللجنة تختص بمتابعة تنفيذ توصيات المجلس الطبي الاستشاري بالهيئة، ومراجعة السياسات الخاصة بالهيئة الطبية بالمستشفيات، ومتابعة تنفيذ لائحتها، وتقييم دور اللجان في المستشفيات، ووضع خطط للتحسين المستمر، والتوصية فيما يخص الأمور الفنية لتوزيع الأطباء لتغطية الاحتياجات في المستشفيات، علاوة على المشاركة في تحديد الاحتياجات المجتمعية من الرعاية الطبية مع وضع الأهداف والخطط للوصول لتحقيقها، ومراجعة وتحديث أدلة العمل الإكلينيكية وفقا لمجالات الخدمات بالمستشفيات.

تقييم الأداء الفني للأطباء

كما تختص اللجنة، بمراجعة الامتيازات الإكلينيكية لرؤساء الأقسام بالمستشفيات ومراجعة نسب التزام الأطباء بالإمتيازات الإكلينيكية بالمستشفيات، إضافة إلى مراجعة آلية تقييم الأداء الفني للأطباء ومناقشة مؤشرات قياس الأداء الفنية، فضلًا عن عمل مراجعة للأنداد peer review ، في نفس القسم أو التخصص الطبي، وأخيرًا بحث شكاوي الأطباء في المستشفيات التابعة للهيئة بالمحافظة، وذلك ضمانًا لتحقيق أعلى معدلات رضاء العاملين وبما ينعكس بالإيجاب على جودة الخدمة الطبية المقدمة لمنتفعي المنظومة الجديدة.

واستكمل البيان، «تتكون اللجنة الطبية العليا بفرع الهيئة ببورسعيد من نخبة من أساتذة الجامعات والإستشاريين من مختلف التخصصات الطبية، ويترأسها الدكتور عماد حكام، رئيس قسم جراحة أورام جامعة قناة السويس، وبعضوية كل من الدكتور أحمد مدكور، أستاذ الجهاز الهضمي والمناظير جامعة حلوان، الدكتور أحمد لطفي، أستاذ مساعد رعاية وتخدير بالقصر العيني، الدكتور أسامة حسين، استشاري أطفال، الدكتور محمود ميدان، أستاذ النساء والولادة وعميد كلية طب جامعة الأزهر، الدكتور عبير الخيال، استشاري أمراض الباطنة، الدكتور رؤوف ذخاري، استشاري المسالك البولية، الدكتور إيهاب غنيم، أستاذ طب وجراحة العيون ووكيل كلية الطب جامعة بورسعيد، الدكتور محمد صلاح، استشارى العظام، الدكتور عادل حسن، أستاذ الرعاية المركزة والتخدير جامعة حلوان، ورئيس قسم الطوارئ بمستشفى دار الفؤاد، الدكتور علي عثمان، استشارى الرعاية المركزة، الدكتور آلاء عبدالمنعم، صيدلي إكلينيكي، الدكتور محمد صبح، اخصائى جراحة مخ والأعصاب،الدكتور محمد علم الدين، استشاري قلب وأوعية دموية، غادة أحمد، مسؤول التعليم الفني بفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية فرع بورسعيد.

وترأس اجتماع اللجنة الطبية بمقر هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد: الدكتور أحمد الحنفي، مستشار رئيس الهيئة للشئون العلاجية والتميز الإكلينيكي، بحضور الدكتور عادل تعيلب، مدير أفرع هيئة الرعاية الصحية، والدكتور مصطفى شعبان، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد.