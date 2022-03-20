أبو الغيط يدين الهجمات الإرهابية على منشآت مدنية واقتصادية بالسعودية

أدان أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية بأشد عبارات الإدانة الهجوم الإرهابي الذي نفذته جماعة الحوثي الإرهابية في الساعات الأولى ليوم الأحد 20 مارس 2022 من خلال استهداف صاروخ باليستي و9 طائرات مسيرة لمنشآت اقتصادية ومدنية في عدة مناطق جنوب المملكة العربية السعودية.

هجمات الحوثي خرق سافر لقرار مجلس الأمن

وصرح مصدر بالأمانة العامة بأنَّ استمرار هذه الجماعة الإرهابية في القيام بهذه الأعمال العدائية ضد أهداف حيوية في المملكة يعكس مجدداً رفضها لجهود السلام، كما يعد خرقاً سافراً لقراري مجلس الأمن 2216 و2624.

نقف إلى جوار المملكة في سبيل حفظ استقرارها

ونقل المصدر عن الأمين العام قلقه البالغ إزاء مآلات استمرار هذه الأعمال العدائية الحوثية العابرة للحدود دون تحرك سريع وحاسم من قبل المجتمع الدولي لوضع حد لهذا التصعيد التخريبي وتقويض إرهاب هذه الجماعة ومن يقف ورائها بهدف زعزعة استقرار المنطقة.

وجدد تأكّيد وقوف الجامعة العربية بجانب المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لمواجهة هذه الأعمال الإرهابية وحفظ استقرارها وصون أمنها.