جامع تبحث تنظيم بعثة رجال أعمال إلى قبرص وتدعو شركات نيقوسيا للاستثمار بمصر

استقبلت السيدة/ نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة نظيرتها القبرصية السيدة/ ناتاسا بيليدس وزيرة الطاقة والصناعة والتجارة حيث تناول الجانبان سبل تعزيز التعاون الاقتصادى بين البلدين على المستويين الثنائى ومتعدد الأطراف بين مصر وقبرص واليونان.

وقد شارك في اللقاء السيد /هومر مافروماتيس سفير قبرص بالقاهرةوالوزير مفوض تجارى يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجارى، والوزير مفوض تجارى/ ناصر حامد مدير ادارة اوروبا بالتمثيل التجاري.

وقالت الوزيرة إن اللقاء تناول بحث إمكانية تنظيم بعثة رجال اعمال الى دولة قبرص خلال النصف الثاني من العام الجاري وذلك بالتنسيق بين الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية وغرفة التجارة والصناعة في دولة قبرص.

وأشارت جامع إلى أهمية تعزيز وتكثيف التعاون المشترك في عدد من القطاعات الاقتصادية التي تعود بالنفع على كلا البلدين والتى تشمل مجال الطاقة من خلال مشروع الربط الكهربائي وكذلك تصدير الغاز الطبيعي الى القارة الأوروبية وكذا التعاون في مجال الصناعات التكنولوجية المرتبطة بالطاقة إضافة الى التعاون في كل من مجالات التصنيع الغذائي والمصايد السمكية فضلاً عن التعاون فى قطاع السياحة وتنظيم الرحلات السياحية الكروز بين البلدين، والتعاون في مجال بناء وصيانة السفن.

ووجهت جامع الدعوة للشركات القبرصية للاستثمار في مصر وذلك باعتبارها محوراً الى الأسواق العربية والافريقية والاستفادة من اتفاقات التجارة الحرة التي تربط مصر بالعديد من الدول والتكتلات العالمية والتي توفر سوقاً استهلاكية تزيد عن 1.8 مليار نسمة.

وأوضحت جامع أن حجم التبادل التجارى بين البلدين بلغ العام الماضى نحو 66 مليون دولار منها 42 مليون دولار صادرات مصرية و 24 مليون دولار واردات، مشيرةً إلى أن أهم بنود التبادل التجارى بين البلدين تشمل المنتجات الكيماوية والحديد والصلب والبلاستيك والمنتجات الورقية والأسمدة والخضروات والسيراميك والآلات والمعدات والمنتجات الجلدية.

وأضافت أن الاستثمارات القبرصية فى مصر تبلغ 358 مليون دولار وذلك فى عدد 191 مشروعاً فى قطاعات الخدمات والصناعة والإنشاءات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والزراعة.

ومن جانبها أكدت السيدة/ ناتاسا بيليدس وزيرة الطاقة والصناعة والتجارة القبرصية حرص بلادها على تعزيز التعاون المشترك مع مصر فى مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة خاصة وأن مصر تمثل إحدى أهم الدول المحورية بمنطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا، مشيرةً إلى أهمية تحقيق التكامل الاقتصادى بين البلدين إضافة إلى دولة اليونان وذلك فى إطار التعاون المشترك بين الدول الثلاث.واعربت عن تطلع بلادها لاحداث طفرة فى معدلات التبادل التجارى بين البلدين خلال المرحلة المقبلة ، مع استثمار الفرص الهائلة فى الجانبين لتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص المصرى والقبرصى .