«التضامن»: 20 ألف طفل بلا مأوى يتركزون في 10 محافظات «فيديو»

قال حازم الملاح المتحدث الإعلامي باسم برنامج «أطفال وكبار بلا مأوى» بوزارة التضامن الاجتماعي، إن هناك برنامجًا قوميًا يقدم الحماية والرعاية لأطفال بلا مأوى، موضحًا أنه في عام 2014 جرى عمل مسح شامل لحصر هؤلاء الأطفال، بمشاركة 3 آلاف باحث، وكان هناك نحو 20 ألف طفل بلا مأوى يتركزون في 10 محافظات، بالتعاون مع صندوق تحيا مصر.

5 محاور أساسية في البرنامج

وأضاف المتحدث الإعلامي باسم برنامج «أطفال وكبار بلا مأوى»، خلال لقاء برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني، أن هناك 5 محاور أساسية في البرنامج، مثل فرق الشوارع، إذ تمتلك الوزارة 17 وحدة متنقلة تعمل يوميا ويتم تحديث الأماكن الموجود فيها أطفال شوارع، والوحدات تمثل دار رعاية متنقلة لعلاج المشكلة من جذورها.

تطوير 6 مؤسسات للرعاية

وتابع المتحدث الإعلامي باسم برنامج «أطفال وكبار بلا مأوى»: «نتواصل مع أسر هؤلاء الأطفال لتقديم الخدمات التي تحتاجها، ونستخرج أوراق ثبوتية لهم بالتنسيق مع وزارة الداخلية، وإذا لم تكن أسرهم موجودة أو ليست مؤهلة، فإننا نضع الأطفال في دور رعاية تابعة للوزارة، حيث طورنا 6 مؤسسات للرعاية، في القاهرة والجيزة والإسكندرية والمنيا والشرقية، حيث أصبحت هذه المؤسسات بيوت آمنة تقدم الحماية والرعاية للأطفال».

وواصل «الملاح»: «اهتممنا بالعنصر البشري أيضا، وبخاصة من يقدمون الخدمة للأطفال، وقمنا بتعيين عدد من الشباب في هذه الدور لتطبيق سياسة الحماية وحتى يكون هناك رؤية مختلفة للأخصائيين والمؤسسات».