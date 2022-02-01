«التضامن» تستجيب لـ«الوطن» وتوجه فريق «كبار بلا مأوى» لـ سيدة فيصل المشردة

في أول رد فعل حول نشر «الوطن» تقريرًا بالفيديو «بث مباشر» بعنوان «معرفش أنا منين ولا أهلي فين.. حكايات حزينة مع المشردة صاحبة العيون الزرقاء في فيصل»، استجابت وزارة التضامن الاجتماعي للحالة، إذ أكد مسئول وزارة التضامن الاجتماعي، أنه جرى التعامل مع استغاثة «سيدة فيصل» وتوجيه فريق «أطفال وكبار بلا مأوى» للوصول إليها.

فريق «أطفال وكبار بلا مأوى» يتوجه لإنقاذ السيدة

وناشدت «سيدة فيصل» وزارة التضامن الاجتماعي بتدبير مأوى لها عبر «بث مباشر» خلال الصفحة الرسمية لـ«الوطن» على «فيسبوك»، وكشفت من خلاله تعرضها لأزمة اجتماعية تمثلت في طردها من المنزل على يد زوجها، بعدما حملت منه.

«سيدة فيصل» تناشد وزارة التضامن الاجتماعي

وكشفت السيدة أنها كانت تعيش منذ بداية حياتها في ملجأ للأطفال الأيتام، حتى تزوجت واستقرت حياتها لفترة قصيرة، إذ فوجئت بزوجها يطردها، وتعود للمعيشة في شارع فيصل، بمحافظة الجيزة.

وظهرت «سيدة فيصل» وهي تناشد وزارة التضامن الاجتماعي بتدبير مأوى لها بدلا من الشارع، الذي تعيش فيه إذ مرارة الحياة وصعوبتها.