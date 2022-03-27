مدير أطفال وكبار بلا مأوى: أعداد المتسولين تزداد في رمضان

قال حسني يوسف، مدير البرنامج القومي لأطفال وكبار بلا مأوى، إنه تم التعامل مع التعامل مع أكثر من 17 ألف طفل في الشارع بلا مأوى وفقا لآخر إحصائية تم رصدها في 31 ديسمبر 2021، مشيرا إلى أنه خلال شهر رمضان سيتم عمل «نوبتجيات» فى كل محافظة قبل المغرب، لتوزيع وجبات على من لا مأوى، ثم مواصلة العمل من بعد الفطار وحتى السحور، بخلاف التعامل مع الحالات خلال فترات النهار.

أعداد كبار بلا مأوى في الشارع انخفضت

ولفت مدير البرنامج القومي لأطفال وكبار بلا مأوى لـ«الوطن»، إلى أن عدد كبار بلا مأوى في الشارع انخفض، ولكن المتواجدين المتسولين سواء كبار أو صغار، لافتا إلى أن المتسولين يستغلون شهر رمضان للتسول سواء في المناطق الشعبية أو في إشارات المرور، مؤكدا أن أعداد المتسولين تزداد في رمضان، ويلاحظها المواطن العادي.

وأشار إلى أن الأفضل للشخص الإبلاغ عن أي حالة بلا مأوى سواء من خلال الخط الساخن أو على صفحة البرنامج على السوشيال ميديا، أو إبلاغ الشرطة، مؤكدا أن كل تلك الجهات تعمل بالتضافر في إنقاذ تلك الحالات وتحويلها من وضعية الشارع إلى وضعية الرعاية.

تدريب الأخصائيين الاجتماعيين داخل الوحدات المتنقلة

وأوضح مدير البرنامج القومي، أنه جرى تدريب الأخصائيين الاجتماعيين داخل الوحدات المتنقلة بمحافظات «القاهرة، الجيزة، بني سويف، المنيا، أسيوط، القليوبية، الشرقية، المنوفية، الغربية، الفيوم، الإسكندرية، السويس، بورسعيد»، وكذلك تدريبهم في دور الرعاية، لتوفير الخدمات اللازمة سواء للوحدات المتنقلة أو في مؤسسات الرعاية من أجل التدريب المهني والأنشطة التأهيلية التي يجرى تدريب الأطفال عليها.

وأكد أنه يتم العمل على وضع معايير جودة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية، بالشراكة مع المجتمع المدنى والمؤسسات الأهلية وقطاع الأعمال ودعم الجمعيات.