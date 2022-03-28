عاجل.. البنك المركزي يعلن مواعيد عمل البنوك في شهر رمضان

أعلن البنك المركزي المصري صباح اليوم الإثنين، 28 مارس 2022، مواعيد العمل للقطاع المصرفي خلال شهر رمضان المبارك المقبل، وأضاف البنك المركزي في بيان له، أنَّه بالنسبة للعاملين في البنوك من الموظفين، ستكون مواعيد العمل كالآتي:

- بدءا من الساعة التاسعة صباحاً، وحتى الساعة الثانية ظهرا.

أما على صعيد الجمهور من المتعاملين مع البنوك العاملة في مصر، فقد أقر البنك المركزي مواعيد لعمل الفروع، كالآتي:

- تستقبل فروع البنوك المحلية العملاء بدءا من الساعة التاسعة والنصف صباحاً، وحتى الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر.