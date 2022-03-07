البنك المركزي: نظم الدفع الوطنية بمثابة صمام أمان للاقتصاد المصري

أكد المهندس إيهاب نصر، وكيل مساعد محافظ البنك المركزي للعمليات المصرفية والدفع الإلكتروني، أنّ نظم الدفع الوطنية تعد بمثابة صمام أمان للاقتصاد المصري، حال توقف خدمات الشبكات الدولية لأي أسباب طارئة، حيث تُقدم الخدمات المالية المختلفة للبنوك والمواطنين بكفاءة عالية.

«نصر»: تطوير البنية التكنولوجية ببناء منظومات الدفع الوطنية هدف محوري للمركزي

وقال «نصر»، في تصريحات خلال مؤتمر التكنولوجيا المالية الذي نظمته مؤسسة الأهرام برعاية مجلس الوزراء والبنك المركزي، إنّ تطوير البنية التحتية المالية من خلال بناء منظومات الدفع الوطنية يعد أحد أهم الأهداف التي يعمل عليها البنك المركزي، وتأتي في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف أنَّ البنك المركزي عمل طوال السنوات السابقة على إنشاء مجموعة من منظومات الدفع الوطنية منها «نظام التسوية اللحظية، وشبكة ربط ماكينات الصراف الآلي وغرفة المقاصة الآلية ACH، وشبكة الدفع الوطنية ميزة»، بجانب شبكة المدفوعات اللحظية التي سيتم إطلاقها في 22 مارس الجاري، في إطار مواكبة التطوير والتحول إلى مجتمع أقل اعتمادا علي أوراق النقد.

«فيزا» و«ماستركارد» تعلقا خدماتهما في روسيا احتجاجاً على غزو أوكرانيا

وكانت شركتا «فيزا» و«ماستركارد»، أعلنتا تعليق جميع العمليات في روسيا احتجاجا على غزوها لأوكرانيا، وقالت الشركتان المتخصصتان في صناعة المدفوعات الإلكترونية، إن شبكاتهما العالمية لن تدعم البطاقات الصادرة عن البنوك الروسية بعد الآن.

كما أكدتا أن البطاقات الصادرة في الخارج لن تعمل بعد الآن داخل روسيا، سواء في الشركات أو أجهزة الصراف الآلي الروسية.

وتتحكم الشركتان معا في نحو 90% من مدفوعات الائتمان والخصم المباشر من خلال البطاقات في العالم، لكن خارج الصين التي تعتمد على شركات خاصة بها.