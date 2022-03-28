التفاصيل الكاملة لخناقة ويل سميث وكريس روك بحفل توزيع جوائز الأوسكار

تصدرت خناقة ويل سميث والفنان الكوميدي كريس روك بحفل توزيع جوائز الأوسكار 2022 في دورته الرابعة والتسعين، والتي أقيمت منذ ساعات على مسرح «دولبي» في مدينة لوس أنجلوس «تريند» مواقع التواصل الاجتماعي وقوائم البحث، إذ يبحث قطاع كبير من الجمهور عن تفاصيل ما حدث أثناء الحفل، بعد صفع «سميث» لـ«روك» على وجهه خلال تقديمه إحدى الفقرات.

تفاصيل خناقة ويل سميث وكريس روك

وبدأت خناقة ويل سميث وكريس روك، بعد أن سخر الفنان الكوميدي من زوجة النجم العالمي، إثر ظهورها حليقة الشعر خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار، وقال ضاحكًا إنها تنتظر تقديم الجزء الجديد من فيلم «G.I. Jane» الذي يحكي قصة سيدة تحلق شعرها بعد أن تنضم إلى البحرية الأمريكية أثناء تقديمه إحدى فقرات الحفل.

وأثارت تلك السخرية غضب الفنان ويل سميث الذي صعد إلى المسرح وصفع كريس روك على وجهه، وأثناء نزوله من على المسرح وجَّه إليه بعض السباب، ولكن حافظ «روك» على هدوئه واستكمل الحفل.

ويل سميث يعتذر للأكاديمية بعد صفع «روك»

وبعد خناقة ويل سميث مع «روك» حصل لأول مرة على جائزة أفضل ممثل عن فيلم «King Richard»، وأثناء تسلمه الجائزة قدم الاعتذار إلى الأكاديمية بعد صفعه لمقدم الحفل، مشيرًا أنه يشبه بطل فيلمه الجديد في الدفاع المستميت عن أسرته وأحبائه، وبكى على المسرح مما جعله يحصد تصفيقًا حارًا من الحاضرين.

وفي سياق آخر، أشارت شرطة لوس أنجلوس لصحف أجنبية إلى أن كريس روك رفض تقديم بلاغ ضد ويل سميث بعد صفعه له في حفل توزيع جوائز الأوسكار، مؤكدة أن الشرطة على استعداد تام لفتح تحقيق إذا رغب «روك».