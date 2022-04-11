المقدم «عماد الركايبي» .. شهيد حادث الكنيسة المرقسية في الإسكندرية

استشهد المقدم عماد الركايبي، في حادث تفجير الكنيسة المرقسية بالإسكندرية، بعدما أقدم انتحاري على تفجير نفسه بحزام ناسف، أثناء الاحتفالات بـ«أحد السعف»، ظهر يوم 9 أبريل 2017، كما استشهد 8 من ضباط وأفراد الشرطة منهم ضابطة وشرطيتان.

استشهد برتبة رائد وصدر قرار وزاري بترقيته لرتبة مقدم

الشهيد «عماد»، هو نجل اللواء بحري عاطف الركايبي، ولد في قرية العطف التابعة لمركز المحمودية بالبحيرة، والتحق بـ كلية الشرطة عام 1997 وتخرج منها عام 2001، وتدرج في الترقيات، حتى استشهد برتبة رائد، وصدر بعدها القرار الوزاري بترقيته لرتبة مقدم.

وكان الشهيد قائدا للقوة الأمنية المكلفة بتأمين الكنيسة المرقسية بمنطقة محطة الرمل، تزامنا مع احتفالات الأقباط بعيد «أحد السعف»، يوم 9 أبريل 2017، وأثناء الاحتفالات أجرى اللواء مصطفى النمر، مساعد وزير الداخلية الأسبق لأمن الإسكندرية، جولة لتفقد الأوضاع الأمنية بمحيط الكنائس للتأكد من يقظة القوات، والتقى الشهيد «الركايبي»، واستمع منه لشرح حول طريقة تأمين الكنيسة، وسبب تقديم بوابة التفتيش بعيدا عن بوابة الكنيسة المؤدية لمكان الصلاة.

خطته الأمنية حالت دون وقوع مزيد من الضحايا

كان لـ«الركايبي» الفضل في تقديم بوابة الكشف عن المفرقعات الخاصة بالتأمين، بعيدا عن مدخل الكنيسة، وأثناء ذلك وصل الانتحاري محمود مبارك، وفجّر نفسه أمام بوابة التفتيش، وهو ما أسفر عن استشهاد «الركايبي» و7 آخرين من الشرطة، فضلا عن 10 مدنيين، وإصابة العشرات، دون أن تمتد الإصابات للمصلين بسبب الخطة التي وضعها الشهيد، وفي اليوم التالي شيع الآلاف من أهالي البحيرة جثمانه في جنازة عسكرية وشعبية مهيبة، ووارى جثمانه بمسقط رأسه بقرية العطف.