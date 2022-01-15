صديق سمير غانم يكشف 5 أسرار عن «فطوطة».. حصان خرّجه من كلية الشرطة

اليوم تحل ذكرى ميلاد الفنان الكوميدي الراحل سمير غانم، الذي رحل عن عالمنا في شهر مايو الماضي لعام 2021، نتيجة إصابته بفيروس كورونا المستجد، تاركًا إرثًا فنيًا كبيرًا، إذ قدم خلال مدار مسيرته الفنية، ما يقرب من 160 فيلمًا، و50 مسرحية، و80 مسلسلًا إذاعيًا وتلفزيونيًا، بجانب الفوازير التي كان يقدمها في رمضان في أوائل الثمنينيات والتسعينيات، ومن أبرز نجوم فريق ثلاثي أضواء المسرح.

في ذكرى ميلاد «فطوطة»، قال الدكتور وليد هندي استشاري الطب النفسي وأحد الأصدقاء المقربين للفنان سمير غانم، خلال حديثه مع «الوطن»: «إن شاء الله النهاردة عيده في الجنة بطيبة قلبه نتيجة السعادة اللي كان بيصدرها للناس»؛ نظرًا لأنه كان سبب في إسعاد الملايين، موضحًا بداية تكوين علاقته بسمير غانم، «علاقتي به تقترب لأكتر من 20 سنة، كانت في السعودية كنت بشتغل هناك ساعتها وسمير غانم كان على رأس الفنانين اللي السعودية استقبلتهم لعمل فن المسرح لأول مرة في المملكة».

علاقة سمير غانم بابنته «إيمي»

وأضاف استشاري الطب النفسي، أن سمير غانم في آخر مكالمة هاتفية بينهما، أبلغه بأن ابنته إيمي هي بمثابة أم له، نظرًا لاهتمامها وحبها الشديد به، «كان علطول يحب يدعي لبناته، وبالذات إيمي، في أواخر أيامه قبل وفاته علطول، كان يقول إيمي دي مش بنتي دي أمي، أنا اللي ابنها، دي بتراعيني كإني إبنها الصغير، بتصحيني من النوم عشان تتحايل عليا أكل لقمة أو تشربني حاجة دافية، وساعات أصحى في وسط النوم ألاقيها نايمة تحت رجليا»، أما عن «دنيا» فوصفها بأنها أول فرحته، «كان يقول على دنيا بأنه خلف راجل مخلفش بنت»، كانت دائمًا تسنده وصاحبة مواقف وقادرة على حل الأزمات، ولكن علاقته بـ«إيمي» كانت أقوى.

آخر أمنيات سمير غانم

وأكد الدكتور وليد، بأن آخر أمنيات الفنان سمير غانم قبل وفاته بأن يحضر افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة وعمل مسرحيات مجانية على خشبة المسرح الموجودة بها لتأريخ مصر الحديثة، «كان بيقولي أنا نفسي أعمل مسرحية في العاصمة الجديدة.. هزلزلها وهخلي كله يجيها، وأخلي الناس كلها تشوف بلدنا وهي بتتطور»، فالمسرح بالنسبة لسمير غانم كان رئة للتنفس وحياته كلها، فهو يعد من ملوك المسرح، لذلك كان دائمًا يميل قلبه للفن المسرحي على عكس الأفلام والمسلسلات، مضيفًا: «سمير غانم مكنش بينزل من بيته غير لما المسرحية تبدأ ويتأكد أن المسرح مليان على آخره».

علاقة سمير غانم بزوجيّ ابنتيه

وكشف «هندي»، عن علاقة حب سمير غانم القوية بحسن الرداد ورامي رضوان، قائلًا: «كان علطول يقول إن في واحد صحبه زمان قاله ما تحاول تتجوز عشان تخلف ولد، راح سمير غانم رد عليه وقاله، وأنا ليه أجيب ولد ما أنا أربي بناتي كويس ولما يتجوزوا ربنا يكرمني بولدين ولاد حلال ولا ربيت ولا صرفت ويجولي على الجاهز»، مشيرًا إلى أنه كان يحب زوجيّ ابنتيه كأنهما أولاده من صلبه، «كان سمير دايمًا يقول أنا مخلف أربعة مش مخلف اتنين».

علاقة سمير غانم بـ«دلال عبدالعزيز»

وعلق على شدة تعلق الفنان الراحل بزوجته دلال عبدالعزيز، وإخلاصه الشديد لها، قائلًا: «لو كنا مسافرين وسهرانين كدا، كان لو أي واحدة تجيله تقوله عايزة رقمك، كان يرد علطول ويقول لا مستحيل ده دلال تدبحني، أنا بحبها جدًا ومخلص ليها»، كاشفًا عن أن الفنان الراحل كان متزوجًا 3، وأن دلال عبدالعزيز هي الزوجة رقم 3، وأن أول زوجة له كانت من فتاة صومالية.

حب «سمير غانم» لـ «طلعت زكريا»

وأشار استشاري الطب النفسي، إلى علاقة الصداقة القوية بينه وبين طلعت زكريا، «طلبت منه أعمله فحص شامل في المستشفى عندي، قالي عاوز أطمن على طلعت عشان بيشتكي من السكر والضغط»، لذا حرص سمير غانم على اصطحاب طلعت زكريا للمستشفى للاطمئنان على صحته بشكل عام، وكان يشكو «غانم» من آلام في ركبته فحرص الدكتور هندي بتوصيته على استيراد حقن خاصة لعلاج حالته من أمريكا.

وأوضح استشاري الطب النفسي، أن سمير غانم كان ما يشبه بالعالم الجليل، وذلك من خلال متابعته لكافة مجريات الأمور في شتى المجالات، «كان يقعد عنيه في وسط راسه»، وكان يفتخر بأي موهبة صاعدة حديثًا وبأي عمل فني ناجح، «مكنش في قلبه حقد لأي حد خالص، كان بيحب كل الناس، وكان دايمًا يقول يارب مصر يبقى فيها 1000 موهبة»، لافتًا إلى أهم الفنانين الذين ساعدهم سمير غانم، من بينهم مديحة كامل وآثار الحكيم، وكان متبني طلعت زكريا فنيًا.

سبب عدم استكماله بكلية الشرطة

واختتم صديق الفنان الراحل حديثه، بأن سمير غانم مر بتجارب صعبة في حياته من أبرزها تركه لكلية الشرطة، «وقع من على الحصان في كلية الشرطة، ودة كان سبب كبير لعمل مشاكل في ضهره، وغير مساره ودخل كلية الزراعة»، ووالده كان ظابطًا بإحدى محافظات الصعيد.