قصة فيلم King Richard لـ ويل سميث بعد فوزه بجائزة الأوسكار كأفضل ممثل

يبحث قطاع كبير من الجمهور عن قصة فيلم King Richard الذي حصد عنه الفنان ويل سميث جائزة أفضل ممثل عن دوره فيه خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار 2022 في دورته الرابعة والتسعين، والتي أقيمت الساعات الماضية على مسرح «دولبي» بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

قصة فيلم King Richard لويل سميث

تحكي قصة فيلم King Richard لـ ويل سميث، عن كفاح الأختين «سيرينا وفينوس ويليامز» للتربع على عرش رياضة التنس في العالم، وتسلط الضوء على دور الأب «ريتشارد ويليامز» الذي يؤديه الفنان ويل سميث، وهو يحاول تجنب جميع المشاكل التي يعاني منها في الحي الذي يقيم به للوصول لابنتيه إلى عرض رياضة التنس، وكيفية رسمه خطة دقيقة من بداية إنجاب الطفلتين للوصول بهما إلى القمة.

ويجسد ويل سميث دور الأب شديد المسئولية الذي يحاول بكل الطرق تحقيق حلم بناته على الرغم من أن كل الظروف الواقفة ضده، بسبب فقرهم الشديد والصراعات المنتشرة في الحي الذي يقطنوا به، بالإضافة إلى أنه أسمر البشرة وهذه اللعبة لا تعترف إلا بأصحاب البشرة البيضاء، وبالفعل تمكنتا ابنتيه في النهاية إلى أحلامهما.

ويل سميث يثير الجدل في حفل الأوسكار

وفي سياق آخر أثار الفنان ويل سميث الجدل خلال الساعات الماضية بعد صفعه الفنان الكوميدي كريس روك، الذي سخر من جادا بينكيت سميث، أثناء تقديمه جائزة أفضل فيلم وثائقي، بسبب حلاقتها لشعرها نتيجة مرضها، ساخرا بأنه ينتظرها في الجزء الجديد من فيلم «G.I. Jane» الذي تدور أحداثه حول امرأة حليقة الشعر تنضم إلى البحرية الأمريكية.

وعقب ذلك، اعتذر ويل سميث إلى الأكاديمية أثناء تسلمه الجائزة، موضحًا أنه يشبه إلى حد كبير شخصيته في فيلم «الملك ريتشارد» يحب عائلته ويدافع عنها بشراسة.