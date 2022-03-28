عاجل.. مقدونيا الشمالية تطرد 5 دبلوماسيين روس

أفادت وكالة الأنباء المقدونية الشمالية MIA، بأن السلطات هناك قررت طرد دبلوماسيين روس، مشيرة إلى أنها أبلغت السفير الروسي في البلاد سيرجي بازدينكين، بأن 5 من موظفي السفارة غير مرغوب فيهم.

منحتهم 5 أيام لمغادرة البلاد

وبحسب وكالة «روسيا اليوم»، تسلم السفير بازدينكين، اليوم مذكرة دبلوماسية، تؤكد أن على الدبلوماسيين المعنيين مغادرة البلاد في غضون 5 أيام، يأتي ذلك عقب ساعات من إعلان السفارة الروسية في سكوبية لذلك الأمر، الذي أكدت أنها تلقته من الخارجية المقدونية الشمالية.

وتعد تلك المرة الثالثة التي تقوم فيها السلطات المقدونية الشمالية بطرد الدبلوماسيين الروس، وذلك عقب مرتين سابقتين في العام الماضي، ما دفع الخارجية الروسية لتحذيرها حينها بأن ذلك من شأنه تدمير العلاقات الثنائية، وفقا للوكالة الروسية.