المدعي العام الأوكراني: مقتل 121طفلا منذ بدء العملية العسكرية الروسية

قال المدعي العام الأوكراني، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، إنّ 121 طفلاً قتلوا منذ بدء العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا، وفقاً لنبأ عاجل نقله موقع «العربية».

28 يوما على الحرب الروسية الأوكرانية

وتدخل الحرب الروسية الأوكرانية يومها الـ28 بعد قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شن حملة عسكرية موسعة على أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير الماضي، حيث أعلن أنّ العملية العسكرية تهدف إلى حماية إقليم الدونباس الانفصالي من طرف واحد شرق البلاد، والذي اعترفت موسكو باستقلاله عن أوكرانيا، بالإضافة إلى تحييد أوكرانيا عسكرياً وهو الأمر الذي قوبل بالرفض من قبل كييف، واندلعت شرارة الحرب بين الدولتين على خلفية طلب أوكرانيا انضمامها إلى حلف الناتو، وسط رفض مطلق من موسكو معتبرة ذلك تهديدًا لأراضيها وسيادة روسيا.