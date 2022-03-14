الخارجية الروسية ترفض إرسال قوات حفظ سلام لأوكرانيا: ليس له مبرر

قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم، الإثنين، إنّ موسكو لا ترى مبررًا لإرسال قوات حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة إلى أوكرانيا، بحسب موقع «سكاي نيوز»، عربية.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية، عن «بيوتر إليتشيف»، مدير إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية، إنه لا توجد حاجة لإرسال قوات حفظ السلام، مؤكداً أن روسيا تسيطر على الوضع في أوكرانيا.

وكان الرئيس الأوكراني، «فولوديمير زيلينسكي»، دعا إلى ضرورة إرسال قوات حفظ سلام دولية في أوكرانيا، ضمن مساعي إنهاء الحرب التي بدأت أواخر فبراير الماضي بهجوم عسكري روسي.