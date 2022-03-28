«معلومات الوزراء» يلتقي رؤساء اتحاد طلاب الجامعات المصرية

عقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ظهر اليوم، لقاء مع رؤساء اتحاد طلاب الجامعات المصرية، وذلك بالمقر الرئيسي لمركز المعلومات.

وأكد المركز، في بيان له، أن اللقاء يأتي في إطار اهتمامه المتواصل بالشباب وحرصه على عقد لقاءات معهم بشكل دوري، وذلك ‏إيمانا منه بأهمية دورهم في عملية التنمية وضرورة إشراكهم في ‏صناعة القرار، والاستفادة من إمكانياتهم وقدراتهم بشكل جيد باعتبارهم قادة ‏المستقبل، وتماشيا في الوقت نفسه مع سياسة الدولة المصرية التي تؤكد أهمية دعم وتمكين الشباب وتعظيم دورهم.‏

تعزيز قنوات الاتصال مع الشباب

وأوضح المركز، أن اللقاء يهدف إلى تعزيز ودعم قنوات التواصل مع شباب الجامعات المختلفة، فضلاً عن التعرف على دور المركز ومجالات عمله والإمكانيات والخبرات التي يتمتع بها، وكذلك أحدث أنشطته وإصداراته المختلفة ودوره في منظومة دعم متخذ القرار في مصر.

وتابع المركز، أنه حريص على دعم مؤسسات الدولة المختلفة خاصة الأكاديمية والبحثية؛ نظرا لأهمية دورها، وذلك في إطار من التشارك والتكامل لخدمة أهداف التنمية المنشودة للدولة المصرية بوجه عام، وهو ما يمثل أحد مجالات اهتمام المركز كونه مركز الفكر الحكومة المصرية الذي يدعم متخذ القرار بالمعلومة الدقيقة والصحيحة ويعمل في الوقت نفسه على إتاحة المعرفة والمعلومات للمواطن في إطار من الشفافية.

وتم خلال اللقاء، إطلاع الوفد الطلابي على عرض تقديمي كامل عن رؤية مركز المعلومات وأهدافه الاستراتيجية، ومحاور عمله الرئيسية، وأهم الإدارات والوحدات والمراكز واللجان التابعة له ومهام عملها، وكذلك أحدث أنشطته وإصداراته المختلفة.

وقام الوفد بجولة تعريفية داخل المركز تفقد خلالها كياناته وقطاعاته المختلفة؛ بدأت بزيارة مركز استطلاعات وبحوث الرأي العام بالمركز؛ للتعرف على أهم أنشطته التي يقوم بها وطبيعة عمله وأهدافه وتاريخ نشأته ودوره في قياس ودراسة اتجاهات المواطنين نحو مختلف الأوضاع والقضايا المطروحة على الساحة الداخلية لرسم صورة متكاملة لمتخذ القرار المصري حول نبض الرأي العام.

تطوير المكتبات المصرية

واختتم الوفد جولته بزيارة مكتبة المركز للتعرف على أحدث المقتنيات بداخلها والخدمات التي تقدمها، ودورها في تقديم الخدمات الاستشارية لتطوير المكتبات المصرية باستخدام أحدث تكنولوجيا المعلومات.

يذكر أن مركز المعلومات جاء ضمن أفضل 20 مركزا على مستوى العالم؛ استجابة لجائحة كورونا، كما احتل المرتبة 14 من بين 101 مركز فكر بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمركز 30 من بين 73 مركزا حكوميا على مستوى العالم.

كما حاز المركز عددا من الجوائز والشهادات مؤخرا؛ منها الجائزة البرونزية من مؤسسة ستيفي، وشهادة «ملتزمون بالتميز» من المؤسسة الأوروبية للتميز المؤسسي، كما حصد المركز 6 جوائز ضمن فعاليات مسابقة درع الحكومة العربية في دورته الـ16 لعام 2021؛ كأول مؤسسة مصرية تحصد هذا العدد من الجوائز في دورة واحدة.