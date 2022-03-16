شعبة المخابز: ننتظر قرار مجلس الوزراء لوضع آلية تسعير للخبز الحر

قال عطية حماد، رئيس الشعبة العامة للمخابز، إن الشعبة في انتظار صدور قرار رئاسة مجلس الوزراء الأخير بخصوص تفويض وزارة التموين، لوضع آلية لتسعير الخبز الحر، ووضع معايير محددة، ومواصفات وموازين، مع وضع تسعير للدقيق قبيل تسعير الرغيف ذاته.

حماد: الأسعار تشهد استقرارا كبيرا منذ نحو 4 أيام

وأضاف «حماد»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية «DMC»، أن الأسعار بات فيها استقرارًا كبيرًا منذ ما يقارب الـ4 أيام بالنسبة للسلع كالدقيق والخبز، لافتًا إلى أنه خلال يومين بحد أقصى سيتم إيضاح الرؤية بأكملها فيما يخص سعر رغيف الخبز الحر.

حماد: القرار من الممكن أن يشمل رغيف الخبز الفينو

وأوضح أن القرار من الممكن أن يشمل رغيف الخبز الفينو، حيث أن القرار لا يتعلق بالخبز البلدي فقط، ولكن الخبز السياحي أيضا كالفينو، «الفينو كان عليه بعض اللغط والمشاكل، وممكن في الدراسة يدخل معانا، ودي حدثت قبل كدة».

وأكد أن الأسعار ثابتة ولم تتحرك خلال الأيام الماضية، «الأسعار ثابتة دلوقتي جدا، وسعر الدقيق انخفض طبيعي دلوقتي بقاله 6 أيام.. وسعر الخبز ثابت على ما هو عليه.. ومفيش لمس في الأسعار، وسلعة الرغيف السياحي هي حرة التداول».

وتابع أن سعر رغيف العيش تحرك بسبب الخامة الأساسية وهي الدقيق، والكهرباء، والغاز، والعمالة، والخميرة، والتي وصل سعر الباكو منها لـ12 جنيهًا، وأسعار أسطوانات الغاز، وليس ارتفاع سعر الدقيق وحده، «تدخل الدولة مش جاي من فراغ»