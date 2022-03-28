توصية بعدم اختصاص المحاكم بوقف قرار منع نزول المحجبات حمامات السباحة

أوصى تقرير قضائي بمجلس الدولة، بعدم اختصاص محكمة مجلس الدولة ولائياً وكذا كافة المحاكم، بنظر الدعوى المقامة من محمد حامد سالم، والتي طالب فيها بإلغاء القرارات والتعليمات واللوائح والتنبيهات سواء مكتوبة أو شفهية الصادرة عن كافة الأندية والفنادق والمنشآت العامة والخاصة التي تحظر دخول المرأة المحجبة وتمنع نزولها حمام السباحة بها بالحجاب والمايوه الشرعي.

وأوضح التقرير أنه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها أحقية المرأة المحجبة في التنقل بحرية كاملة بحجابها داخل تلك الأماكن وغيرها وممارسة كافة الأنشطة لحجابها داخلها دون المساس بها أو انتقاص الحقوقها، وإلزام الجهة الإدارية إصدار قائمة سوداء للأندية والفنادق التي تخالف ذلك ونشرها بالصحف.

وأكد التقرير: «ثالثا بوقف تنفيذ قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات القانونية وكافة التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام الحكومة تقديم مشروع قانون إلى مجلس النواب ينظم ذلك وإنشاء مفوضية للقضاء على كافة أشكال التمييز».

حيثيات التقرير

وقال التقرير: «وإذ يطالب المدعي بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن السير في إجراءات تقديم مشروع قانون ينظم إنشاء مفوضية مستقلة للقضاء على كافة أشكال التمييز بين المواطنين الواردة بالمادة «53» من دستور سنة 2014، ومن حيث إن إصدار القوانين أو تعديلها يعد عملية مركبة تتم وفقا للآلية المقررة دستوريا، بحيث تبدأ من مرحلة اقتراح القانون سواء من رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء أو أحد أعضاء مجلس النواب مرورا بعرضه على اللجان النوعية المختصة بمجلس النواب ثم التصويت عليه وفقا للأغلبية المقررة دستوريا وصولا إلى إصداره، ومن ثم فإن الطعن في أي مرحلة من هذه المراحل يعد منصبا في حقيقته وجوهره على إجراء من إجراءات إصدار التشريع.

مفوضي الدولة اصدار قرار المفوضية عمل تشريعي

وأشار التقرير إلى أن هذا العمل عمل تشريعي تتولاه الجهات المعنية وفقا للالية الدستورية المقررة، ومن ثم ينحسر عن هذا النزاع وصف المنازعة الإدارية بأي شكل من أشكالها، الأمر الذي تخرج معه الدعوى المائلة عن ذلك الاختصاص الولائي المعقود للمحاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري والقضاء عموما؛ لتعلقها بعمل تشريعي يجاوز نظره والتعقيب عليه الاختصاص الولائي المعقود لها، ودون الإحالة إلى أي جهة أخرى؛ لكون الأعمال التشريعية بمنأى عن الرقابة القضائية عموما إعمالا لمبدأ الفصل بين السلطات.

واختتم التقرير، الأمر الذي يتعين معه التقرير بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري ولاننا بنظر الدعوى دول الإحالة عملا بمفهوم المخالفة للمادة «110» من قانون المرافعات المدنية والتجارية التي تقضي بأن الإحالة لا تكون إلا بين المحاكم، مع إلزام المدعي المصروفات عملا بحكم المادة «184» من القانون المذكور باعتبار أن الحكم بعدم الاختصاص دون الإحالة منه للخصومة.