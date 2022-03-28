قصة فيلم كودا «Coda» الفائز بأوسكار 2022.. مأخوذة عن عمل فرنسي

حصل فيلم «CODA» على جائزة أفضل فيلم من حفل توزيع الأوسكار في دورته الـ 94، التي أقيمت اليوم في مدينة لوس أنجلوس بحضور عدد كبير من نجوم هوليوود، وتعد هذه الجائزة هي الثالثة التي يحصل عليها الفيلم، كما يبحث قطاع كبير من الجمهور عن قصة فيلم كودا «Coda» الفائز بأوسكار 2022.

قصة فيلم كودا «Coda» الفائز بأوسكار 2022

تدور قصة فيلم كودا «Coda» الفائز بأوسكار 2022 حول فتاة تدعى «روبي» تعاني عائلتها من الصمم، وهي الوحيدة القادرة على السماع، كما أن لديها شغف كبير بالموسيقى، وخلال أحداث الفيلم تواجه عائلتها العديد من الأزمات التي تخص صيد الأسماك وهي مهنة العائلة، فتجد نفسها محاصرة بين تحقيق حلمها في مجال الموسيقى، ومساندة عائلتها، ويذكر أن فيلم كودا مأخوذ عن الفيلم الفرنسي «La Famille Bélier»، الذي عرض عام 2014.

جوائز فيلم كودا «Coda» بالأوسكار

كما فازت قصة فيلم كودا «Coda» الفائز بأوسكار 2022 على جائزة أخرى وهي جائزة أفضل ممثل مساعد، والتي حصل عليها الفنان تروي كوتسور وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة إذ يعاني من الصمم منذ صغره، فضلًا عن جائزة أفضل أفضل سيناريو مقتبس، إذ نالتها مخرجة الفيلم شان هيدر.

ويل سميث يصفع كريس روك

ومن اللقطات المهمة في حفل توزيع جوائز الأوسكار هذه الدورة والذي صار حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر والعالم بأكمله، هو صفع الفنان ويل سميث لمقدم الحفل الفنان كريس روك، بعد سخر من زوجته بسبب مرضها وظهورها حليقة الشعر، وهذا ما أثار غضب ويل سميث، ولكنه اعتذر عن ذلك التصرف أثناء تسلمه جائزة أفضل ممثل.