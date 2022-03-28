عاجل.. «CODA» يحصد جائزة أوسكار أفضل فيلم في النسخة الـ94

حصل فيلم «CODA» على جائزة أوسكار أفضل فيلم في النسخة الـ 94 من حفل توزيع جوائز أوسكار، اليوم، وتعتبر تلك الجائزة الثالثة التي يحصدها الفيلم بعد جائزتي أفضل ممثل مساعد لـ تروي كوتسور الذي يعتبر أول ممثل من الصم يحصل على الجائزة، بالإضافة إلى جائزة أفضل سيناريو مقتبس للمؤلف والمخرج سيان هيدر.

وتدور أحداث فيلم «CODA» للمخرج سيان ديدر، وتدور أحداث الفيلم حول «روبي»، وهي الوحيدة القادرة على السماع في عائلتها التي تعاني من الصمم، وعندما تواجه عائلتها بعض الأزمات في مجال عملهم بصيد الأسماك، تجد نفسها مشتتة ما بين مساعدة عائلتها واتباع حلمها في مجال الموسيقى.